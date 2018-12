Bild: dpa

Krisenwohnung für queere Zwangsverheiratete - Wie der Senat Hilfe für Opfer von Zwangsehen verhinderte

10.12.18 | 14:14 Uhr

Eine Wohnung, die extra angemietet wurde, um Opfer von Zwangsehen zu schützen, steht seit Monaten leer. Der Grund: Erst unklare Zuständigkeiten im Senat, dann fehlendes Geld und schließlich die rätselhafte Ablehnung eines Förderantrags. Von Klaas-Wilhelm Brandenburg

Dies ist die Geschichte einer Wohnung, die vielen Menschen helfen könnte. Eine Wohnung, die es bereits gibt, die aber seit Mai leer steht. Eine Wohnung für Menschen, die so bedroht sind, dass wir ihre Geschichten hier nicht aufschreiben können, weil sie schon das in Lebensgefahr bringen könnte. Eine Wohnung, die dank des Senats bald gar nicht mehr für diese Menschen zur Verfügung stehen könnte. Es geht um eine Krisenwohnung für queere Menschen – also Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen – die von Zwangsheirat bedroht sind oder schon zwangsverheiratet wurden. "Diese Menschen brauchen Schutz, oft vor ihrer eigenen Familie", sagt Aileen Kakavand, die einige dieser Menschen psychologisch betreut. "Sie wurden verprügelt oder mit Messern bedroht – und das sind nur die Situationen, die ich dieses Jahr erlebt habe", erzählt Kakavand, die neben ihrer psychologischen Tätigkeit den Bereich Migration des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (LSVD) leitet. Auch Morddrohungen gab es schon.

Aileen Kakavand Bild: Klaas-Wilhelm Brandenburg/rbb

"Wir kommen schlichtweg an unsere Grenzen"

Doch seit Jahren gibt es für solche Menschen "keine sichere Bleibe, an die wir sie vermitteln können", sagt Kakavand. "Es kommt vor, dass auch Frauenhäuser nicht helfen können, die sehr gefährdeten Fälle aufzunehmen, wo eine sehr große Familie im Hintergrund steht", so Kakavand. Noch schlechter sei die Lage bei schwulen Männern: "Da gibt es einfach keine Schutzräume – und wir kommen schlichtweg an unsere Grenzen."



Darum bemühte sich Kakavand gemeinsam mit LSVD-Geschäftsführer Jörg Steinert um eine Krisenwohnung. Es wäre die deutschlandweit erste gewesen. Anfang des Jahres fanden sie endlich einen Träger, der bereit war, eine solche Wohnung einzurichten: Die Arbeiterwohlfahrt Spree-Wuhle (AWO). Durch einen "großen Zufall", erzählt deren stellvertretender Kreisvorsitzender Christian Meyerdierks, fand die AWO im Mai eine Wohnung und mietete sie auch prompt an. "Unsere Hoffnung war, dass wir möglichst schnell mit dem Projekt starten können", erzählt Meyerdierks. Aber dann kam der Berliner Senat ins Spiel.

Im Haushalt fehlt das Geld, deshalb sollen Lottomittel beantragt werden

Zwar steht im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag, dass die Regierung Krisenwohnungen für von Zwangsverheiratung betroffene queere Menschen einrichten wird. Und seit Dezember 2016 drängt der LSVD beim Berliner Senat darauf, diesen Punkt des Koalitionsvertrages umzusetzen.



Aber im Senat ist erstmal lange unklar, wer überhaupt dafür zuständig ist. Als das schließlich geklärt ist – es ist die Senatsverwaltung für Justiz und Antidiskriminierung – fällt auf: Für die Krisenwohnung ist im Haushalt gar kein Geld eingeplant. Schließlich wenden sich LSVD und AWO an die Senatskanzlei. Die empfiehlt, Gelder bei der Berliner Lotto-Stiftung zu beantragen. Gesagt, getan: Ein Antrag für 600.000 Euro wird eingereicht, mit dem die Wohnung und Sozialarbeiter fast vier Jahre finanziert werden könnten. "Bei Lottomitteln gibt es immer eine Verwaltung, die dafür votieren muss, dass man Geld bekommt", erklärt LSVD-Geschäftsführer Jörg Steinert. "Bei uns war das die Landesantidiskriminierungsstelle in der Justizverwaltung, und da hat ein guter fachlicher Austausch stattgefunden." Jetzt ist das Ganze nur noch Formsache, dachte Steinert. Doch es kam anders.

Der Antrag auf Lottomittel wird abgelehnt – aber warum?

Im September trifft sich zwar der sechsköpfige Stiftungsrat der Lotto-Stiftung, verschiebt den Antrag aber. In der nächsten Sitzung Ende November wird der Antrag dann abgelehnt. Ein Grund dafür wurde bisher weder Jörg Steinert noch Christian Meyerdierks von der AWO genannt.



Marion Bleß aus dem Vorstand der Berliner Lotto-Stiftung schreibt lediglich: "Der Antrag wurde zunächst zurückgestellt, weil es noch Fragen zum Konzept und zur Finanzierung gab. Die Antworten des Antragsstellers auf die Fragen des Stiftungsrats führten nicht zu einer mehrheitlichen Zustimmung im Stiftungsrat." Jörg Steinert erinnert sich noch gut an diese Fragen des Stiftungsrats. "Das war ein Zweizeiler, der binnen weniger Tage beantwortet werden musste. Konkret wollte der Stiftungsrat wissen, ob in die Wohnung auch heterosexuelle Menschen einziehen können, wenn die Wohnung mal nicht voll belegt ist." Das haben AWO und LSVD in einem ausführlichen Schreiben aber abgelehnt. "Sonst könnte man bei einem Frauenhaus auch sagen: ‚Oh, da ist ein Platz frei, da stecken wir mal einen Mann rein!‘" Wenn man heterosexuelle Menschen in eine Wohnung für queere Menschen mit einquartiere, die Opfer von Homofeindlichkeit geworden sind, sei die Wohnung kein Schutzraum mehr. Jörg Steinert fragt sich nun, ob diese Antwort der Grund ist, warum der Antrag auf Lottomittel am Ende vom Stiftungsrat abgelehnt wurde.

Christian Meyerdierks. | Bild: rbb/Klaas-Wilhelm Brandenburg

Die leerstehende Wohnung kostet jeden Monat 2.000 Euro

Für Sebastian Brux, Sprecher der für die Krisenwohnung zuständigen Senatsjustizverwaltung, kam die Ablehnung des Lotto-Antrags überraschend: "Wir haben ja auch ein positives Votum gegeben für die Lottostiftung, damit sie die Gelder zur Verfügung stellt!"



Noch überraschender ist die Ablehnung aber, weil fünf der sechs Mitglieder des Lotto-Stiftungsrates ein Parteibuch von SPD, Grünen oder Linken haben, und drei von ihnen sogar Mitglied des Senats sind. Vorsitzender des Stiftungsrats ist zudem Michael Müller – und damit der Chef der rot-rot-grünen Koalition, die sich die Einrichtung von – mehreren – Krisenwohnungen für queere Menschen in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Unterm Strich bleibt eine seit Mai leerstehende Wohnung, die die AWO jeden Monat 2.000 Euro Miete kostet. "Wir hätten damit viele andere gute Sachen machen können", meint Christian Meyerdierks von der AWO.

Wenn bis Januar nicht entschieden wird, „ist die Wohnung futsch“

Aber vielleicht gibt es doch noch ein Happy End. "Wir können aus unserem bestehenden Haushalt für das kommende Jahr etwa 100.000 Euro zusammenkratzen, damit wir dieses Projekt ermöglichen können", verkündet Sebastian Brux von der Senatsjustizverwaltung. Im Januar soll ein Interessenbekundungsverfahren starten, bei dem können sich verschiedene Projektträger auf das Geld bewerben. Das beste Konzept für die Krisenwohnung soll den Zuschlag bekommen. "Wir werden uns ganz sicher an diesem Interessenbekundungsverfahren beteiligen", sagt Christian Meyerdierks von der AWO – trotz der Vorgeschichte. Wenn die AWO den Zuschlag bekommen sollte, könnten in die Wohnung also tatsächlich noch queere Opfer von Zwangsehen einziehen. "Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Januar auf jeden Fall diese Wohnung noch halten", sagt Meyerdierks. Und wenn das Interessenbekundungsverfahren bis dahin noch keinen Sieger hervorgebracht hat? "Dann ist die Wohnung futsch."

Sendung: Radioeins, 10.12.2018, 18:10 Uhr