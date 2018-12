Beobachter Berlin Dienstag, 04.12.2018 | 16:43 Uhr

Ist es vertrauensbildend aus den Medien neue Planungen zu erfahren, wenn man drei Jahre lang mit der Politik als Partner jede Planänderung, jeden Wunsch abstimmt und erörtert. Die Politik ist befugt jederzeit einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Aber solche Pläne werden nicht von heute auf morgen erstellt. Offenbar gibt es in der Berliner Politik eine Parallelwelt. Verlässlichkeit scheint dort keine Rolle zu spielen. Über Trockland wurde in den letzten Wochen viel über Intransparenz und Machenschaften in den Medien berichtet. Hat aber ein laufendes Bebauungsplanverfahren so zu ändern den Zweck, den Wert der Grundstücke zu mindern, um selbst einen Ankauf vorzubereiten? Wir wissen es nicht. Seriös ist das alles nicht. Über Baurecht soll wohl versucht werden, was das Gesetz so nicht erlaubt: Enteignung durch Grundstücksentwertung. Unternehmer aufgepasst Berlin kann auch anders!