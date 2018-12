Befragt wurden den Angaben zufolge im September und Oktober Mitglieder aller sorbischen Vereine und Verbände in Sachsen und Brandenburg. An der empirischen Studie durch ein Leipziger Institut beteiligten sich 1.160 Sorben und Wenden.

Die Sprachvermittlung und die Brauchtumspflege sind für Sorben und Wenden bis heute wesentliche Grundlagen ihrer Identität. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung von mehr als 1.000 Mitgliedern sorbischer Vereine und Verbände, die am Dienstag in Bautzen vorgestellt wurde. Demnach ist für rund 93 Prozent der Mitglieder die sorbische Sprache wichtig, die Brauchtumspflege sogar für rund 95 Prozent. Die Literatur sei für rund 80 Prozent wichtig, die Religion für 58 Prozent.

Nach Schätzungen bilden heute etwa 60.000 Menschen das sorbische Volk in der brandenburgischen Niederlausitz und der sächsischen Oberlausitz. Demnach leben in Brandenburg rund 20.000 überwiegend evangelische Wenden und in Sachsen rund 40.000 überwiegend katholische Sorben. Der Dachverband sorbischer Vereine und Verbände zählt offiziell knapp 7.400 Mitglieder.

Anfang November wählten die Wenden und Sorben in Brandenburg und Sachsen erstmals eine eigene sorbische Volksvertretung, das "Serbski Sejm". Ende November konstituierte sich das Parlament. Die 24 gewählten Mitglieder wollen nach eigenen Angaben die Rahmenbedingungen in Brandenburg und Sachsen so mitgestalten, dass Sorben und Wenden ihr Recht auf Selbstbestimmung voll in Anspruch nehmen können.

Dazu hieß es nach der Konstituierung: Zwar gebe es die Stiftung für das sorbische Volk, sorbische Institutionen, den Vereinsdachverband Domowina und andere Initiativen. Jedoch habe es bisher keine Institution gegeben, die alle zusammenführe und Partizipation ermögliche. Zum "Serbski Sejm" der slawischen Minderheit gehören je zwölf Vertreter der Wenden und der Sorben. Für die Wahl des ersten Sorben-Parlaments hatten sich 1.282 Wähler registrieren lassen.