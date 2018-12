Bild: imago/worschak

Verkehrsministerium plant Erlaubnis für 2019 - Fahren 2019 Motor-Tretroller und E-Skateboards durch Berlin?

11.12.18 | 19:26 Uhr

Die einen feiern sie als Durchbruch der E-Mobilität, andere fürchten Unfälle mit Verletzten: Schnelle Skateboards und Tretroller mit Elektromotor sollen demnächst erlaubt werden. In Berlin bereiten schon mehrere Firmen Sharing-Angebote vor.



Angesichts der geplanten Erlaubnis für Tretroller und Skateboards mit Elektromotor haben Fußgänger- und Radfahrer-Initiativen vor drohenden Unfällen gewarnt. Der Fußgänger-Lobbyverband Fuss nannte E-Skateboards am Dienstag in Berlin "Elektro-Raser" und "Knochenbrecher". Fußgänger würden ernsthaften Gefahren ausgesetzt.



Der Verein kündigte an, eine geplante Demonstration der Elektro-Fahrzeug-Lobby am Donnerstag vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin symbolisch zu blockieren. Der

Radfahrer-Verein ADFC hatte bereits kürzlich von "chaotischen Zuständen" auf den Radwegen durch die angekündigten E-Tretroller gesprochen.



ADFC fordert "hunderttausende Kilometer neuer Radwege"

Das Bundesverkehrsministerium will kleine Tretroller mit E-Motor im kommenden Jahr auf Radwegen und Straßen erlauben. Außerdem soll es mehreren Berichten zufolge möglicherweise eine zweijährige Testphase für das Fahren von Skateboards mit Motor geben. Bisher sind diese Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen und Wegen verboten. Der ADFC betonte: "Wenn ab 2019 eine Welle von E-Scootern durch die Innenstädte holpert, werden wir sehr unschöne Szenen und viele Unfälle erleben." Wenn die Radwege

für Elektrofahrzeuge freigegeben würden, bräuchte man "hunderttausende Kilometer neuer Radwege mit top-gepflegtem Belag und Überholbreite".



Sharing-Angebote für E-Tretroller in Vorbereitung

Auch der Autofahrer-Lobbyverband ADAC meldete sich zu Wort und betonte, die Sicherheit für Fußgänger sei durch die Nutzung von elektrischen Tretrollern nicht beeinträchtigt. Solange diese auf Radwegen und in Ausnahmen auf Straßen führen, sei ein Konflikt nicht zu befürchten. Auch die Sorge wegen der Skateboards sei unbegründet, weil diese nach aktueller Einschätzung der ADAC-Experten keine Erlaubnis bekommen würden.



Für Berlin und andere Städte bereiten bereits mehrere Firmen und Start-ups mit viel Kapital umfangreiche Angebote für Elektro-Tretroller zum Ausleihen vor - ähnlich wie bei Leih-Fahrrädern, Car-Sharing-Autos und Elektro-Motorrollern. In amerikanischen Städten, aber auch in Moskau, Paris und Wien gibt es das Modell bereits. Aus San Francisco und anderen amerikanischen Städten gibt es allerdings auch zahlreiche Berichte von Unfällen ungeübter Fahrer, die mit den Rollern stürzen.



Wohl Blinker und Versicherung nötig

Welche Anforderungen Elektro-Tretroller erfüllen müssen, um 2019 zugelassen zu werden, ist noch unklar. Bisher plante das Bundesverkehrsministerium, dass Roller mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde auf Radwegen und meist auch auf Straßen fahren dürfen. Sie sollten eine Lenkstange, zwei Bremsen, Blinker und eine Versicherungsplakette haben. Der Fahrer muss mindestens einen Mofa-Führerschein haben. Weil es aber viel Kritik an einer möglichen Überregulierung gab, steht die endgültige Regelung noch nicht fest. Der Entwurf könne sich noch ändern, räumte das Ministerium ein. Nachgedacht wird wohl noch über die geforderte Versicherungspflicht und ob statt Blinkern nicht auch Handzeichen wie beim Fahrradfahren ausreichen könnten.

Skateboards mit Elektromotor und querstehende Gefährte, Hoverboards genannt, mit zwei seitlichen Rädern, sollen weiterhin auf Straßen und Wegen verboten bleiben. In einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage heißt es aber, "im Rahmen eines Forschungsprojektes" würden auch noch Einsatzmöglichkeiten von Elektro-Fahrzeugen ohne Lenkstange untersucht - also etwa von E-Skateboards. Dafür sei eine Sondergenehmigung für zwei Jahre geplant, um in dieser Zeit Erfahrungen zu sammeln.



