Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) will den Vergabemindestlohn in Berlin von 9,00 Euro auf 11,30 Euro die Stunde erhöhen. Das geht aus dem Referentenentwurf für ein neues Vergabegesetz hervor, der am Donnerstag bekannt wurde.

"Berlins Wirtschaft wächst, aber nicht alle Menschen profitieren gleichermaßen davon", sagte Pop der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen leiden unter steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten." Das Wirtschaftswachstum müsse aber bei allen ankommen. "Indem alle am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben, stärken wir den sozialen Zusammenhalt in Berlin."

In Pops Gesetzentwurf werden auch andere Kriterien für die Vergabe von Landesaufträgen neu bestimmt. Die Grenzen, bis zu denen Aufträge "freihändig" ohne Ausschreibung vergeben werden dürfen, werden einheitlich auf 10.000 Euro für Liefer- und Dienstleistungen sowie auf 50.000 Euro für Bauleistungen festgelegt. So sollen Start-Ups, kleine und mittelständische Unternehmen stärker zum Zug kommen.

Den heimischen Mittelstand will Pop überdies durch andere Regelungen fördern: Ausgeschriebene Leistungen müssen laut Gesetzentwurf so gestaltet werden, dass kleinere Unternehmen auch eine realistische Chance haben, sich am Wettbewerb zu beteiligen und Offerten abzugeben. Dazu zählt, große Aufträge in kleinere Teile zu splitten.

Pops erklärtes Ziel ist es, die Bürokratie für Unternehmen zu reduzieren. So soll zunächst einmal jeder Interessent ein Angebot einreichen können. Teilweise umfangreichen Dokumentations- und Nachweispflichten müsste in der Folge nur das Unternehmen nachkommen, das den Zuschlag erhält. Landesaufträge ab 25.000 Euro sollen nur noch auf elektronischem Wege vergeben werden.

Zudem sind mehr Kontrollen vorgesehen, ob die beauftragten Unternehmen die Vergaberegeln inklusive Mindestlohn auch einhalten. Dazu bekommt eine bereits bestehende zentrale Kontrollgruppe mehr Stellen und mehr Rechte, Informationen und Unterlagen einzufordern. Im Unterschied zu heute wird die Gruppe in Zukunft auch dann tätig, wenn sogenannte Whistleblower anonyme Hinweise auf Missstände und Vertragsverstöße geben. Außerdem ist der Aufbau eines Landesregisters mit "schwarzen Schafen" geplant.