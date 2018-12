15-Jährige zeigte Fall in Königs Wusterhausen an

Der Verdacht, dass zwei Männer ein 15-Jährige in Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) vergewaltigt haben, hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht bestätigt. Man schließe nicht aus, dass die Jugendliche den Vorwurf erfunden habe, hieß es am Montag. Zeugenvernehmungen und Sachbeweise hätten die beiden Tatverdächtigen entlastet, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Der Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen werde aufgehoben. Gegen einen zweiten Verdächtigen, der inzwischen ermittelt worden ist, wird demnach keiner beantragt.

Die Jugendliche hatte angegeben, am 20. November von zwei Männern auf einer öffentlichen Toilette missbraucht worden zu sein. Die 15-Jährige hatte die Straftat am 22. November bei der Polizei angezeigt. Am 23. November war der 21-Jährige, ein Asylbewerber aus Afghanistan, in seiner Unterkunft festgenommen worden; am Tag darauf wurde ein Haftbefehl erlassen.

Der zweite Verdächtige wurde zunächst noch gesucht. Während der "intensiven und mit hohem Nachdruck" geführten Ermittlungen, so die Staatsanwaltschaft Cottbus, habe im Laufe des vergangenen Wochenendes der zweite Tatverdächtige ermittelt werden können. Er habe die Vorwürfe zurückgewiesen und angegeben, nicht am Tatort gewesen zu sein. Die 15-Jährige habe den Mann bei einer sogenannten Wahllichtbildvorlage zudem nicht als den zweiten Täter identifiziert, "obwohl sie ihn persönlich kennen will".

Die Ergebnisse der Spurenauswertung sowie Zeugenaussagen hätten "die Tatverdächtigen entlastet", hieß es.