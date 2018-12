dpa/Zinken Audio: Inforadio | 05.12.2018 | Leon Stebe | Bild: dpa/Zinken

Gespräche über Verkehr in Berlin - "Es kann nicht sein, dass immer mehr Autos kommen"

05.12.18 | 11:34 Uhr

Die Bürgermeister mehrerer großer Metropolen treffen sich am Mittwoch in Berlin, um über neue Mobilitätskonzepte zu beraten. Eingeladen hat Verkehrssenatorin Günther. Für sie ist die Reduzierung des Autoverkehrs in den Innenstädten ein Kernthema.



Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) schließt nicht aus, Autos weitgehend aus der Innenstadt zu verbannen. Mit Blick auf derartige Pläne in Paris sagte Günther am Mittwoch im rbb-Inforadio, man werde sich ansehen, welche Erfahrungen dort gemacht werden und wie der Verkehr umgeleitet werden kann.



Günther berät am Mittwoch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus den Berliner Partnerstädten Paris, Brüssel, London, Los Angeles, Moskau und Peking über moderne Mobilitätskonzepte. Diese Städte hätten ganz unterschiedliche Konzepte, ihre Verkehrsprobleme anzugehen, sagte Günther. "Davon wollen wir lernen."

Unter den Linden könnte Vorreiter sein

Günther sagte, das alte System mit immer mehr Autos in den Städten sei an seine Grenzen gekommen. "Es kann nicht sein, dass immer mehr Autos in die Stadt kommen, dann haben wir das Gegenteil von fließendem Verkehr, dann stehen alle im Stau. Das will ja auch keiner." Nötig seien intelligentere Lösungen. Die Mobilität der Zukunft müsse aber auch von den Menschen angenommen werden. Günther räumkte ein, dass es zu wenig Angebote für Pendler gibt. Im öffentlichen Nahverkehr gebe es wie auch beim Zustand der Straßen einen Investitionsrückstau, der beseitigt werden müsse. "Da werden wir noch die nächsten Jahre zu tun haben."



Laut Günther soll demnächst in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden, ob die Straße Unter den Linden vom privaten Autoverkehr freigehalten werden kann. Das Vorhaben steht im Koalitionsvertrag. Wenn es funktioniere, werde es umgesetzt, so die Senatorin.

