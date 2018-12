Bis Ende November zählte die Versammlungsbehörde insgesamt 4.446 Demonstrationen und Kundgebungen in Berlin. Das geht aus Daten der Polizei Berlin hervor, die rbb|24 exklusiv vorliegen. Für das Jahr 2018 bedeutet das einen Schnitt von gut zwölf Versammlungen am Tag, rein rechnerisch findet in Berlin also alle zwei Stunden eine Demo oder Kundgebung statt.

Doch immer wieder kommt es auch zu Demonstrationen, die zehntausende Menschen mobilisieren können. Am 13. Oktober 2018 sorgte das "Unteilbar"-Bündnis in Berlin für die größte Demonstration in Deutschland seit Jahren . Unabhängig von der genauen Teilnehmerzahl - die Veranstalter sprechen von rund einer Viertelmillion, die Polizei von einer Zahl im "unteren sechsstelligen Bereich" - schlossen sich Gruppen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen und politischen Lagern zusammen.

Tatsächlich handelt es sich bei einem Großteil der Protestaktionen um Veranstaltungen mit vergleichsweise geringer Teilnehmerzahl, wie beispielsweise Mitte Dezember, als sich in der Invalidenstraße in Berlin-Mitte etwa 100 Fans von E-Rollern rund 20 kritischen Fußgängern gegenüber standen . Auch sind unter den Versammlungen viele kleine Aktionen, die regelmäßig stattfinden, wie der Protest gegen Pelzmäntel von Tierschützern vor Kaufhäusern am Ku'damm.

Auch in anderen deutschen Großstädten zeigt sich diese Entwicklung. So hat sich die Zahl von Demonstrationen und Kundgebungen in München oder Frankfurt ebenso wie in Berlin seit 2008 verdoppelt, in Köln gab es 2018 sogar rund drei Mal so viele Proteste wie noch vor zehn Jahren.

Nichtsdestotrotz finden in Berlin mit Abstand die meisten Proteste statt. Das liegt Teune zugolge an der Tatsache, dass in der Hauptstadt viele entscheidende politische Institutionen ihren Sitz haben. "Wenn du in Berlin auf die Straße gehst, bestimmst du auch die politische Diskussion in Deutschland", sagt der Forscher von der TU. Darüber hinaus gehe von Berlin auch die größte Strahlkraft ins Ausland aus - Besuche von ausländischen Staatschefs sind hier an der Tagesordnung. Dadurch spielen internationale Themen eine größere Rolle, wie etwa Anfang Januar der Protest gegen die türkische Militäroffensive in Afrin vor der türkischen Botschaft in Berlin zeigte.