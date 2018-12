Bild: imago stock&people/Zahn

Brief an Umweltministerin Schulze - Klöckner will Gesetze zum Abschuss von Wölfen weiter lockern

29.12.18 | 14:32 Uhr

Bundesagrarministerin Klöckner fordert eine weitere Änderung des Naturschutzgesetzes, um den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. In einem Brief an Umweltministerin Schulze drängt sie auf eine "gemäßigte Bestandsregulierung".

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) dringt in der Bundesregierung darauf, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. In einem Brief an Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), der der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vorliegt, fordert Klöckner, alle rechtlichen Möglichkeiten zur Reduzierung des Wolfsbestandes auszuschöpfen, die das internationale und europäische Artenschutzrecht bereithält. Das Bundesnaturschutzgesetz müsse so geändert werden, dass künftig eine regelmäßige "gemäßigte Bestandsregulierung" möglich werde, die mehr als nur einzelne Abschüsse ermöglichen würde.

Population verdoppelt sich alle drei bis vier Jahre

Die von Schulze zugesagte Änderung das Bundesnaturschutzgesetzes zum Abschuss einzelner besonders auffälliger Wölfe reiche nicht aus, schreibt Klöckner in dem Brief. In Deutschland lebten mittlerweile mehr als 600 Wölfe. Der Wolfsbestand wachse um circa 25 bis 30 Prozent pro Jahr, verdoppele sich also alle drei bis vier Jahre. "Die Wolfsübergriffe auf Nutztiere haben entsprechend zugenommen, bereits 2016 wurden mehr als 1.000 Risse gezählt."



Die große Koalition hatte sich im Sommer auf einen Kompromiss zum umstrittenen Thema Wolfspolitik geeinigt, in dem Landwirte gegen Umweltschützer stehen. SPD und Union beschlossen unter anderem, den Schadensausgleich für Landwirte zu erleichtern und die Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf weiter zu unterstützen. In Deutschland sind zum 30. April dieses Jahres 73 Wolfsrudel ermittelt worden. Demnach konzentrierte sich das Wolfsvorkommen auf das Gebiet von der sächsischen Lausitz über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis nach Niedersachsen.



Naturschützer contra Weidetierhalter

Sendung: Radioeins, 29.12.2018, 09.00 Uhr