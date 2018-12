Hohe Kriminalitätsraten, ein vergleichsweise schlechter Verdienst - Berlin ist nicht unbedingt die Traumstadt, um als Polizist zu arbeiten. Um Nachwuchs für die Stadt zu gewinnen, lässt die Polizei jetzt eigene Wohnheime bauen.

Derzeit sei man dabei, die Preise auszuloten und zu überlegen, für welche Zeiträume die Wohnungen angeboten werden sollen, so Slowik weiter. Sie persönlich halte ein halbes Jahr für zu kurz, im Raum stehe auch der Vorschlag von einem Jahr Mietdauer. "Wohnraum in Berlin zu finden ist für auswärtige Bewerber bisher ein Thema, wo der Schuh drückt". Es gebe viele pendelnde Anwärter aus anderen Bundesländern.



Der Zugang zu Wohnheimplätzen ist nicht der einzige vorgesehene Anreiz, mit dem Slowik auch in Zukunft genug Nachwuchs für ihre Behörde finden will. Auch Gutscheine für Fahrschulen sind ihren Angaben nach geplant, damit Anwärter ihren Führerschein wieder als Teil der Ausbildung machen können. Die ebenfalls angedachte Ausgabe von BVG-Tickets für Anwärter gestalte sich bisher schwierig.