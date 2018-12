Bisher wird Brandenburg von einer Koalition aus SPD und Linken geführt. Bei der Landtagswahl am 1. September 2019 hofft die CDU nach den Worten Senftlebens, die SPD als stärkste Kraft in Brandenburg ablösen zu können.



Woidke zeigte sich überzeugt, dass die CDU "keine Chance" habe, stärkste Partei zu werden. "Das, was Senftleben sagt, hat bisher jeder CDU-Vorsitzender in Brandenburg gesagt." Umfragen hatten zuletzt auf einen Dreikampf zwischen SPD, CDU und AfD um die stärkste Fraktion im Potsdamer Landtag hingedeutet.

Auf einen zukünftigen Koalitionspartner wollte sich Woidke nicht festlegen. "Wir haben ein klares Ziel für die Landtagswahl: Keine bestimmte Koalition, sondern ein gutes Ergebnis für die SPD." Ausschließen könne er jedoch ein Bündnis der Sozialdemokraten mit der AfD. Die AfD stehe in Brandenburg sehr weit rechts. Für die SPD werde es im Landtagswahlkampf darauf ankommen, "den Einfluss von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten einzudämmen".