Zweiter Jahrestag Terroranschlag am Breitscheidplatz - "Vor uns liegt noch ein sehr weiter Weg"

19.12.18 | 06:04 Uhr

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz fühlen sich viele Hinterbliebene vom Staat allein eingelassen. Sie beklagen zu hohe Hürden bei der Entschädigung und einen mangelnden Willen zur Aufklärung des Terrorakts. Von Jo Goll

Petr Cizmar und sein Sohn David (7) sind inzwischen ein eingespieltes Team. David geht in die erste Klasse, sein Papa ist promovierter Physiker und hat einen neuen Job in Dresden. Am Abend holt Petr Cizmar seinen Sohn vom Kampfsport-Training ab. Dann macht er das Abendessen, nebenher läuft die Waschmaschine. Anschließend bleibt noch etwas Zeit für ein Brettspiel, dann geht der Kleine ins Bett. Alltag bei den Cizmars.

Petr Cizmar und sein Sohn David | Bild: rbb/Jo Goll

Vor zwei Jahren sah dieser Alltag noch anders aus. Nada Cizmarova arbeitete halbtags, führte den Haushalt. Doch dann kam der 19. Dezember 2016. Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird sie unter dem Sattelschlepper des Attentäters Anis Amri begraben. Nada Cizmarova stirbt noch vor Ort. Insgesamt werden zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt, viele von ihnen schwer.

Neuer Alltag: waschen, kochen, Hausaufgaben betreuen

Nun steht Petr Cizmar und seinem Sohn das dritte Weihnachten ohne Ehefrau und Mutter bevor. Zunächst sprach der Siebenjährige wenig von seiner Mutter, heute dafür umso mehr. "Er erzählt gerne Geschichten, was er mit der Mama gemacht hat, auch wenn es tatsächlich nicht immer so stimmt", berichtet Vater Cizmar. "Teilweise hat er diese Dinge erst nach dem Tod seiner Mutter erlebt und trotzdem denkt er, dass er sie mit seiner Mama gemacht hat." In der neuen Wohnung stehen noch viele nicht ausgepackte Kartons, zum Einrichten der Wohnung fehlt bislang einfach die Zeit. Petr Cizmars Alltag hat sich seit dem Tod seiner Frau komplett verändert. "Den Haushalt führen, Socken sortieren, Wäsche waschen, kochen, Hausaufgaben mit dem Kleinen machen. Das sind die Dinge, die die ganze Zeit nehmen", sagt er. Zeit für sich selbst bleibt ihm keine.

Unterstützung hat er bislang nur unregelmäßig von einer Studentin, die David ab und an betreut. Im Sommer erhielt Petr Cizmar den Bescheid über seine monatliche Opferrente: 141 Euro, der Grad seiner psychischen Schädigung liege bei 30 Prozent, heißt es in dem Bescheid des Berliner Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso). Und das macht laut Tabelle eben 141 Euro. Petr Cizmar will das nicht weiter kommentieren. Nur so viel: "Ich gehe davon aus, dass man davon keine Putzhilfe oder Tagesmutter bezahlen kann." Verwundert zeigt sich der gebürtige Tscheche auch über das aufwändige Verfahren. "Ich musste drei Stunden lang psychologische Tests machen, das war sehr komplex. Ich musste mich bis auf die Unterhose ausziehen", erzählt er. Gewundert habe er sich aber nicht über die niedrige Summe. "Wenn es darum geht Steuern einzutreiben, ist der Staat immer schnell. Wenn er zahlen soll, will er das aber natürlich lieber nicht." Das sei auch in Tschechien so, sagt er grinsend.

Enttäuschung über Versagen der Sicherheitsbehörden

Wirklich enttäuscht ist Petr Cizmar aber vor allem über die deutschen Sicherheitsbehörden. Der Anschlag, sagt er, hätte gar nicht geschehen dürfen. "Die Behörden wussten, dass der Mann gefährlich ist und die, die ihn verfolgen sollten, haben um 17 Uhr Feierabend gemacht. Das ist falsch, so kann man die Bürger nicht schützen." In Berlin-Köpenick gehen Astrid Passin und Sascha Klösters an der Regattastrecke Grünau spazieren. Sie verlor auf dem Breitscheidplatz ihren Vater, er seine Mutter. Der Pilot Sascha Klösters war am 19. Dezember 2016 wie jedes Jahr mit seiner Mutter aus Neuss nach Berlin angereist. Kurz vor Weihnachten Shopping und Theater-Besuche – ein alljährliches Ritual. Als der Terror-Laster über den Platz rast, trinken beide einen Glühwein. Die Mutter stirbt in den Armen des Sohnes, er zieht sich mehrere Beckenbrüche zu. Sascha Klösters konnte neun Monate nicht arbeiten. Jetzt fliegt er wieder um die Welt. Neben der sogenannten Schockpauschale aus dem Härtefallfonds für Terroropfer erhält auch er 141 Euro Opferrente.

Wut über mangelhafte Entschädigungen

Sascha Klösters ist ein ruhiger, besonnener Mann. Wenn er aber über einen Staat spricht, der mit den Opfern eines Terroranschlags um Kleinst-Beträge feilscht, steht ihm die Empörung ins Gesicht geschrieben. "Das entschädigt doch nicht den Gehaltsausfall von über einem dreiviertel Jahr", sagt er. "Da muss noch einiges passieren und wir wissen, dass da noch ein sehr weiter Weg vor uns liegt. Ich habe minus gemacht, ich hatte zum Glück etwas angespart und so hab ich mich finanziell über die Runden gebracht."

Astrid Passin ist Ladenbesitzerin in Köpenick und alleinerziehende Mutter. Sie hat ganz ähnliche Erfahrungen mit den Behörden gemacht. Der Kontakt zu anderen Hinterbliebenen des Terroranschlags ist ihr auch deshalb sehr wichtig. "Der Austausch in unserer Gruppe ist sehr wichtig für uns", sagt sie. "Nur so können wir voneinander erfahren, wer welche Erfahrungen mit den Behörden macht." Inzwischen fungiert die selbstständige Modedesignerin als Sprecherin der Hinterbliebenen und koordiniert zum Beispiel gemeinsame Treffen.

Fassungslos über nicht beantwortete Fragen

So oft sie kann, beobachtet sie die Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung des Terroranschlags im Berliner Abgeordnetenhaus und im Deutschen Bundestag. Immer wieder ist sie fassungslos, wenn geladene Staats- und Verfassungsschützer als Zeugen die Fragen der Abgeordneten nicht beantworten und stattdessen auf eingeschränkte Aussagegenehmigungen ihrer Dienstherren verweisen: Geheimhaltung vor Aufklärung. Das macht Astrid Passin wütend: "Es ist einfach wichtig, dass die Zeugen frei sprechen können ohne dass sie eine Beeinflussung durch Behörden wie das Bundesamt für Verfassungsschutz erfahren und somit das Gefühl entsteht, dass viele Dinge gedeckelt werden", sagt sie. Sicherheitsbehörden, die nur widerwillig zur Aufklärung beitragen und ein Staat der bei der Entschädigung um kleine Beträge feilscht: Zwei Jahre nach dem Terroranschlag vom Breitscheidplatz wird es den Hinterbliebenen nicht gerade leicht gemacht.

Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 19. Dezember 2016 10 Uhr : Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) legt einen Kranz am Mahnmal auf dem Breitscheidplatz nieder. Begleitet wird er vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke. Der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, wird eine kurze Ansprache halten. Weitere Reden sind nicht geplant.





: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) legt einen nieder. Begleitet wird er vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), dem Opferbeauftragten der Bundesregierung, Edgar Franke. Der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, wird eine kurze Ansprache halten. Weitere Reden sind nicht geplant. 18 Uhr: Gedenkandacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zur Erinnerung an die zwölf Todeesopfer. 20.02 Uhr: Zum Zeitpunkt des Anschlags wird es fünf Schweigeminuten geben und es erklingen zwölf Glockenschläge des Glockenspiels im alten Turm der Gedächtniskirche.