Internes Gutachten zu islamfeindlichen Tendenzen - So beurteilt der Verfassungsschutz die AfD im Osten

31.01.19 | 16:55 Uhr

436 Seiten hat das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz über die AfD. Der Text, eine "geheime Verschlusssache", liegt dem rbb vor. In der Expertise werden auch mehrere Politiker aus Berlin und Brandenburg namentlich erwähnt. Von Lisa Steger

Mitte Januar stellte das Bundesamt für den Verfassungsschutz sein Gutachten über die AfD vor, allerdings nur eine Zusammenfassung für die Presse. Der vollständige Text, 436 Seiten lang, ist eigentlich "nur für den Dienstgebrauch" bestimmt. Dem rbb liegt das Dokument vor.

Bei der Gesamtpartei AfD sehen die Gutachter, wie sie schreiben, "keine hinreichenden Anhaltspunkte für Verfassungsfeindlichkeit" – der Geheimdienst beobachtet die Partei nicht. Er betrachtet sie jedoch als sogenannten "Prüffall". Das heißt: Verfassungsschutzmitarbeiter hören beispielsweise Reden von AfD-Politikern an, lesen auf den Facebook-Seiten der Partei mit.

Anders ist es beim sogenannten "Flügel", einer Gruppe innerhalb der Partei. Er gilt als "Verdachtsfall", hier darf der Geheimdienst ab jetzt auch personenbezogene Informationen sammeln und - wenn weitere Voraussetzungen vorliegen - nachrichtendienstliche Mittel einsetzen.

Zum Nachlesen Das Gutachten in vollem Umfang hat zuerst Netzpolitik veröffentlicht.

"Ethnozentristisch-völkisches Denken"

Der Verfassungsschutz rechnet auch das prominenteste Brandenburger AfD-Mitglied dem "Flügel" zu: den Bundesvorsitzenden Alexander Gauland. Die Gutachter bescheinigen Gauland eine "islamfeindliche" Einstellung und ein "ethnozentristisch-völkisches Denken". Die Gutachter begründen ihre Einschätzung unter anderem durch eine Parteitagsrede in Bayern im Juni vergangenen Jahres. Darin hatte Gauland geäußert, einige Asylbewerber seien "hoch aggressive Analphabeten". Die deutsche Zuwanderungspolitik sei "nicht weltoffen, sondern dämlich". Deutschland importiere " ethnisch-religiöse Konflikte" und Konflikte durch Clanstrukturen. In dem Heimatländern der meisten Migranten würden ethnisch-religiöse Minderheiten schlecht behandelt: "Gnade uns Gott, wenn wir je zur Minderheit in unserem eigenen Land werden!"

"Angela Merkel will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen." Alexander Gauland, Bundesvorsitzender der AfD

Gauland wolle "Muslime als Gruppe rechtlos stellen"

Gauland warf Bundeskanzlerin Angela Merkel zudem in einer anderen Rede vor, sie wolle, so wörtlich "den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen". Nach Ansicht der Gutachter gehen solche Äußerungen über eine zulässige Islamkritik hinaus. Sie seien angetan, Muslime als Gruppe rechtlos zu stellen; sie legten nahe, Muslime seien nicht integrierbar. Zudem werte Gauland die demokratische Ordnung als Ganzes ab und wende sich so gegen das Demokratieprinzip des Grundgesetzes.

Ihm wirft der Verfassungsschutz eine "Missachtung des Demokratieprinzips" vor: Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz

Militärische Rhetorik bei Andreas Kalbitz

Ein Mitglied des "Flügels" der AfD ist auch Andreas Kalbitz, Brandenburger Landeschef und Vorsitzender der Landtagsfraktion. Ihm werfen die Gutachter eine "Missachtung des Demokratieprinzips" vor. Er habe beispielsweise andere Parteien als "Blockparteien" verunglimpft, die sich, so wörtlich, "unseren Staat zur Beute gemacht haben"; diese hätten "unser Land und Volk zum Schlachtfeld ideologischer Experimente" gemacht. Darüber hinaus habe Andreas Kalbitz mit mehreren Äußerungen über Flüchtlinge deren Menschenwürde missachtet, urteilen die Gutachter. Unter anderem habe Kalbitz eine "Festung Europa", eine Schließung der Grenzen und eine "Remigration" gefordert. Es sei aber unklar, wer alles remigrieren, also abgeschoben werden solle. Kalbitz beschränkte seine Forderung nämlich nicht auf abgelehnte Asylbewerber, die zur Ausreise verpflichtet sind.

Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch ‚Helm auf! Andreas Kalbitz, Brandenburger Landesvorsitzender der AfD

Im Jahr 2017 sagte Kalbitz in einer Rede: "Und die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch ‚Helm auf!" In Duisburg-Marxloh, Berlin-Neukölln und an „unzähligen Orten“ hätten „uns“ die Umstände gezwungen, eine „taktische Frontbereinigung“ durchzuführen. „Wir“ würden „uns“ dieses Land aber zurückholen, und zwar „jeden Quadratzentimeter“. Man werde „keine Kompromisse“ machen; Heimat sei „nicht verhandelbar“, fasst das Gutachten die Rede zusammen.

Ihre Islamfeindlichkeit gehe über sachliche Kritik hinaus: Beatrix von Storch | Bild: imago/EIBNER/Uwe Koch

Beatrix von Storch fordert Überwachung aller Moscheen

Nicht zum "Flügel" innerhalb der AfD gehören die Berliner AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch und Gottfried Curio. Doch auch ihnen attestiert das Gutachten eine Islamfeindlichkeit, die über sachliche Kritik hinausgehe, die vielmehr Menschenwürde und Religionsfreiheit verletze. In einem Artikel schrieb Beatrix von Storch:

In Frankreich, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland – überall bietet sich das gleiche Bild. Hinter den Fassaden der Moscheen und religiösen Zentren werden schon die Kinder und Jugendlichen indoktriniert Beatrix von Storch, Berliner Landesvorsitzender der AfD

Curio sprach von "Geburten-Dschihad"

Die stellvertretende AfD-Vorsitzende im Bundestag forderte eine Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Auf Facebook verlangte sie zudem eine Überwachung aller Moscheen – das weisen die Gutachter strikt zurück. Der Geheimdienst, so heißt es, müsse sein Handeln am Gesetz ausrichten und nicht an politischen Vorgaben. Curio, ein promovierter Physiker, sprach im Bundestag von einem "Geburten-Dschihad" und – in Anlehnung an Thilo Sarrazin, von einer "feindlichen Übernahme". Gefährder wollten den Staat auslöschen, so der Abgeordnete: "Wir beherbergen und alimentieren sie."

AfD spricht von "zulässigen Meinungsäußerungen"

Auf rbb-Anfrage erklärte die Bundesgeschäftsstelle der AfD schriftlich, sie wehre sich gegen Versuche, "zulässige Meinungsäußerungen als verfassungsfeindlich zu unterdrücken." Die Partei verlangt dienstrechtliche Schritte gegen den neuen Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang, weil mehrere Journalisten das Gutachten erhalten hätten - die AfD aber nicht. In dem Gutachten vermerken die Experten kritisch, dass mehrere AfD-Politiker zu Demonstrationen des Vereins "Zukunft Heimat" in Cottbus aufgerufen haben oder dort Reden hielten, so etwa die Landtagsabgeordnete Birgit Bessin. Daran wird sich nichts ändern, erklärt Andreas Kalbitz für die Brandenburger AfD auf Anfrage schriftlich: "Zukunft Heimat steht weder auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD und ist auch nicht als verfassungsfeindlich eingestuft. Zukunft Heimat kritisiert auf seinen Veranstaltungen u.a. die Versäumnisse der noch regierenden etablierten Parteien, insbesondere in der Entwicklung der Berlin-fernen Räume und auch im Umgang mit sogenannten "Flüchtlingen." Eine organisatorische Zusammenarbeit mit "Zukunft Heimat" gab es Kalbitz zufolge bislang aber nicht.