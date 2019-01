Bild: dpa/Carsten Koall

Teilweise halb so viel wie Grundschullehrer - Darum verdienen Berliner Erzieher vergleichsweise wenig

29.01.19 | 19:39 Uhr

Wenn Fachkräfte knapp sind, erhöhen Arbeitgeber die Löhne, um den Beruf attraktiver zu machen. Deshalb konnten sich Berlins Grundschullehrer über ein sattes Lohnplus freuen – Erzieher und Erzieherinnen hingegen hinken hinterher. Woran liegt das? Von Robin Avram

An den Berliner Grundschulen ist es besonders krass: Der frisch eingestellte Lehrer, der die Kinder vormittags unterrichtet, verdient satte 5.300 Euro brutto im Monat. Wechseln die Kinder nachmittags in den Hort, betreut sie eine frisch eingestellte Erzieherin – die mit 2.650 Euro brutto gerademal halb so viel verdient wie der Lehrer. So bitter kann die Einkommensrealität von Berliner Erziehern und Erzieherinnen aussehen – obwohl tausende Kitaplätze nicht besetzt werden können. Und zwar meist, weil Personal fehlt. Und obwohl Bildungssenatorin Sandra Scheeres und Bundesbildungsministerin Franziska Giffey (beide SPD) unisono seit langem betonen, sie wollen Berliner Erzieherinnen endlich deutlich besser bezahlen.

Lehrergehälter sind Erziehergehältern enteilt

"Die SPD tut alles, um Geld zu verteilen – aber bei der Frage, ob es wirklich bei den Erziehern ankommt, heben sie die Hände", schimpft Doreen Siebernick von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Ihre Gewerkschaft hatte am Dienstag hunderte Erzieher landeseigener Kitas zum Streik aufgerufen, damit in den laufenden Tarifverhandlungen der Länder ein sattes Gehaltsplus herausspringt.

rbb|24 hat sich die Einkommensentwicklung von Grundschullehrern und Erziehern in Berlin genauer angesehen. Das Ergebnis: Ein wenig hat sich schon getan bei den Erziehergehältern. Der Tariflohn für eine Erzieherin mit fünf Jahren Berufserfahrung liegt derzeit bei rund 3.044 Euro monatlich - immerhin rund 400 Euro höher als noch im Jahr 2014. Doch das verblasst hinter der spektakulären Gehaltsentwicklung von Grundschullehrern. Sie verzeichneten im selben Zeitraum ein monatliches Gehaltsplus von satten 1.550 Euro.



Grundschullehrer bundesweit spitze, Erzieher Schlusslicht

Den satten Gehaltssprung für die Grundschullehrer hat sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) durch jahrelange Lehrer-Streiks hart erkämpft. Im August 2017 beschloss der Senat, neu eingestellte Grundschullehrer von der Gehaltsgruppe A12 in die Gruppe E13 höherzustufen. Begründung: Das Studium für Grundschullehrer dauert inzwischen genau so lange wie das Studium der Gymnasiallehrer, also sollen Grundschullehrer genau so gut verdienen. Aufgrund des akuten Lehrermangels wurden Berufseinsteiger zudem gleich in die höchste Gehaltsstufe eingruppiert - heraus kam das Spitzengehalt für frisch eingestellte Grundschullehrer. Berlins Erzieher sind hingegen bundesweites Schlusslicht im Gehälterranking. Denn nur Berlin bezahlt noch nach dem Tarifvertrag der Länder - in allen anderen Bundesländern gilt für Erzieher der höhere Tarifvertrag des Bundes. Auch hier hat rbb|24 genauer hingeschaut: Bei Berufseinsteigern ist der Gehaltsunterschied noch gar nicht so gravierend - steigt aber mit den Berufsjahren immer weiter an.



Und wie kommt es nun, dass die Lehrer so viel bessere Gehaltssteigerungen für sich herausholen konnten? Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Lehrer weit besser gewerkschaftlich organisiert sind. Die meisten von ihnen arbeiten an staatlichen Schulen. Vier von fünf Erziehern arbeiten hingegen an "privaten" Kitas, die von freien Trägern, Elterninitiativen oder Firmen betrieben werden. Der Großteil der Erzieher und Erzieherinnen ging am Dienstag deshalb nicht auf die Straße, um zu streiken - sondern nur die Beschäftigten der staatlichen Kitas.

"Es ist schwierig, alle Erzieher zu organisieren, weil es keine flächentariflichen Regelungen gibt, sondern für die privaten Träger nur Rahmenvereinbarungen mit dem Land Berlin", begründet Doreen Siebernik von der GEW. Und diese Rahmenvereinbarungen erlauben es, deutlich schlechter zu bezahlen als es der Tarifvertrag des Landes vorsieht. Deshalb organisierten beispielsweise die AWO-Erzieher kürzlich ihre eigenen Streiks, um den mageren Haustarifvertrag aufzubessern.

In dieser Tarifrunde ist Finanzsenator Kollatz gefragt

Viele kleine Arbeitskämpfe also statt einem großen gemeinsamen Arbeitskampf - das war in der Vergangenheit ein Hauptproblem der Berliner Erzieher und Erzieherinnen. Großer Druck lässt sich so nicht aufbauen. Und so sprang bei den Tarifverhandlungen der Länder im Jahr 2017 nur ein mageres Zusatz-Lohnplus von monatlich 80 Euro heraus. Die mangelnde Schlagkraft hat auch das Elternbündnis "Kitakrise" erkannt - und effektiv behoben. Seitdem tausende Eltern für höhere Erziehergehälter auf die Straße gehen, ist Bewegung in die Debatte gekommen. Seit dem Frühjahr 2018 setzt sich nun auch Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) für höhere Erziehergehälter ein - und ihren Genossen, Finanzsenator Matthias Kollatz (ebenfalls SPD), damit unter Druck. Denn bei den Tarifverhandlungen der Länder, bei denen derzeit über höhere Erziehergehälter verhandelt wird, ist Kollatz Verhandlungsführer - und zwar auf Seiten der Arbeitgeber. "Herr Kollatz hat hier eine Verantwortung für die Stadt und für das Land Berlin", sagt GEW-Frau Siebernik.

Und tatsächlich - so ist aus Senatskreisen zu hören - ist der Senat willens, die Berliner Erzieher in diesem Jahr zumindest auf das gleiche Lohnniveau zu bringen wie die Erzieher in den anderen Bundesländern. Bis sie - so wie die Berliner Grundschullehrer - besser bezahlt werden als im Bundesdurchschnitt, ist es aber noch ein langer, steiniger Weg.