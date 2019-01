Im Jugendamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg stehen am Mittwoch die Telefone nicht mehr still: Die Eltern von 113 Kita-Kindern brauchen ab Anfang März dringend einen neuen Betreuungsplatz für ihre Sprösslinge – ansonsten müssen viele von ihnen Urlaub nehmen.

Zusammen mit dem Bezirk und der Kitaaufsicht arbeitet die Senatsbildungsverwaltung an einer "Auffanglösung". Im rbb hat Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) inzwischen versprochen, den aufgebrachten Eltern zu helfen - auch wenn sämtliche Kitas in Tempelhof-Schöneberg derzeit überbelegt seien. Man werde bei den freien Träger nachfragen, ob sie in der Lage sind, weitere Kinder aufzunehmen, sagte Schworck am Mittwoch der rbb-Abendschau.