Manuel Ochsenreiter arbeitet für den AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier. Recherchen von Kontraste und t-online.de zufolge gibt es schwere Vorwürfe gegen ihn: Ochsenreiter soll einen Brandanschlag in der Ukraine in Auftrag gegeben haben.

Ein Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten wird beschuldigt, in der Ukraine einen Brandanschlag in Auftrag gegeben zu haben. Das geht aus gemeinsamen Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Nachrichtenportals t-online.de hervor. Die Vorwürfe richten sich gegen Manuel Ochsenreiter, der im Bundestagsbüro des baden-württembergischen AfD-Abgeordneten Markus Frohnmaier arbeitet. Ochsenreiter bestreitet die Vorwürfe und bezeichnete sie als "frei erfunden".

In Polen stehen drei Männer vor Gericht, denen vorgeworfen wird, verantwortlich für einen Brandanschlag zu sein, der am 4. Februar 2018 in der ukrainischen Stadt Uschhorod auf eine ungarische Einrichtung verübt wurde [deutschlandfunk.de]. Die Attacke mit Molotow-Cocktails sollte den Behörden zufolge ukrainischen Neonazis zugeordnet werden.

Ochsenreiter habe den Anschlag initiiert, sagt der Beschuldigte Michał P. am Montag in Krakau während des Prozessauftaktes. Ochsenreiter habe ihn angestiftet, Personen zu suchen, die die Tat ausführen. Außerdem habe Ochsenreiter den Tag ausgesucht und konkrete Anweisungen gegeben. Die beiden Mitangeklagten hätten laut P. alles nach Ochsenreiters Plan umgesetzt.

Kontraste und t-online.de waren mit Reportern vor Ort im Gericht in Krakau.

Er habe mit Ochsenreiter vor allem über den Messenger-Dienst Telegram kommuniziert, sagte P. Er habe Ochsenreiter auch im Nachhinein Videos der Tat geschickt. Der soll der Aussage zufolge mit der Aktion sehr zufrieden gewesen sein. Ochsenreiter habe ihn für die Beauftragung der Tat bezahlt, sagte der Beschuldigte P. weiter. Insgesamt habe er 1.500 Euro und Geld für ein Flugticket bekommen.