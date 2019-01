dpa/Bernd Settnik Audio: Inforadio, 05.01.2018, Torsten Sydow | Bild: dpa/Bernd Settnik

Rechtspopulisten wollen stärkste Kraft werden - Gauland läutet Wahlkampf der Brandenburger AfD ein

05.01.19 | 13:59

Der AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland hat seine Partei in einer kämpferischen Rede auf die Brandenburger Landtagswahl im September eingestimmt. "Am 1. September wird es den Wechsel geben - wir gehen als stärkste Partei in den neuen Landtag", sagte Gauland am Samstag auf dem Parteitag der Brandenburger AfD in Rangsdorf (Teltow-Fläming). "Die Altparteien haben sich über Jahrzehnte im rot-schwarzen Filz zerschlissen."



Bild: dpa/Bernd Settnik

"SPD-Filz am 1. September beenden"

Die seit fast 30 Jahren dauerregierende SPD habe den Bürgern stets bezahlbares Wohnen, eine gute Infrastruktur und Innere Sicherheit versprochen, sagte Gauland. "Jeder Pendler hat in den überfüllten Zügen ausreichend Zeit darüber nachzudenken, was diese Versprechen wert sind." Die AfD wolle gute Lebensbedingungen auch für die Menschen in den ländlichen Regionen schaffen, sagte Gauland. "Wir haben ein klares Ziel: Der SPD-Filz von mehr als 30 Jahren muss am 1. September beendet werden."

Gauland: Klimawandel nicht menschengemacht

Zur Diskussion um den Braunkohle-Ausstieg in der Lausitz sagte er, die AfD sei vehement dagegen. "Das Märchen vom menschengemachten Klimawandel glauben wir nicht", rief Gauland unter dem Beifall der knapp 300 Parteimitglieder. Kalt- und Warmzeiten habe es in der Erdgeschichte immer gegeben, meinte Gauland. "Der Klimawandel ist natürlich."