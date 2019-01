Der ehemalige Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, hat nach seinem Austritt aus der AfD eine neue Partei gegründet. Mit dieser will er auch bei der Landtagswahl in Brandenburg im Herbst antreten. Das berichtet die "Welt" [externer Link; kostenpflichtig] am Freitag. Die Partei "Aufbruch deutscher Patrioten – Mitteldeutschland" soll zudem bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen in diesem Jahr mitmischen. Erst am Donnerstag hatte Poggenburg seinen Austritt aus der AfD erklärt.