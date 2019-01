Die AfD wird als gesamte Partei ein Fall für den Verfassungsschutz: Sie wurde zum Prüffall erklärt, Teile zum Verdachtsfall. Die Innenminister in Berlin und Brandenburg wollen nun mögliche Konsequenzen erörtern. Die AfD-Landesverbände zeigen sich gelassen.

Auch die Berliner Senatssprecherin Sünder begrüßte die Entscheidung des Verfassungsschutzes. "Ich glaube, dass es der Demokratie und unserem Miteinander ganz gut tut, wenn an einigen Stellen etwas genauer hingesehen wird", sagte sie auf Nachfrage.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte am Dienstag an, das Gutachten des Bundesverfassungsschutzes zu prüfen, um zu sehen, welche Maßnahmen sich daraus für den Berliner Verfassungsschutz ergeben. Unabhängig davon sei es seine politische Überzeugung, dass man nicht weiter tatenlos zusehen dürfe, wie sich eine Partei vor den Augen der Öffentlichkeit immer weiter Richtung rechts bewege.

Der Bundesverfassungsschutz nimmt die AfD als Prüffall stärker als bisher unter die Lupe - von Senatsseite in Berlin gab es dafür am Dienstag Zustimmung.

Berliner AfD will Abgeordneten Wild aus der Partei schmeißen

Wird eine Organisation zum Verdachtsfall erklärt, so ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel möglich, wenngleich auch nur sehr eingeschränkt. Sogenannte V-Leute und die Überwachung von Telekommunikation kommen aber auch hier nicht zum Einsatz. Das ist nur erlaubt, wenn eine Organisation als Beobachtungsobjekt eingestuft wird.

"Dabei geht es für uns vor allem darum, welche Bezüge das Gutachten zum AfD-Landesverband Brandenburg sieht, in dem zum Beispiel auch prominente Vertreter des 'Flügels' aktiv sind, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag. Daraus würden sich die notwendigen Maßnahmen des Brandenburger Verfassungsschutzes ableiten.

Der Brandenburger Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) kündigte - ähnlich wie sein Berliner Amtskollege - an, die Ergebnisse des Gutachtens des Bundesverfassungsschutzes, das die Materialsammlung zur AfD bewerten sollte, zu prüfen.

Die AfD in Berlin und Brandenburg hat gelassen auf die angekündigte Überprüfung durch den Verfassungsschutz reagiert. Der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski sagte, die Partei habe schon reagiert. Verstöße von AfD-Mitgliedern, die sich nicht entsprechend dem Geist der Partei verhalten haben, seien bereits geahndet und Parteiausschlußverfahren in die Wege geleitet worden.

Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz kritisierte die Entscheidung dagegen als durchschaubar und politisch motiviert. Dies sei im Vorlauf der Wahlen erwartbar gewesen, so Kalbitz. "Ich glaube nicht daran, dass diese Entscheidung gerade im Vorlauf des entscheidenden Wahljahres im Osten so unabhängig getroffen wurde von den Landesämtern, ohne Einfluss der Innenminister", so Kalbitz.

Die AfD stehe fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch bei der Jungen Alternative (JA) und beim "Flügel" werde sich ein strukturelles Problem nicht finden lassen, das eine Beobachtung rechtfertigen würde. Kalbitz wird dem "Flügel" um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke zugerechnet. Negative Auswirkungen fürchte Kalbitz bei den anstehenden Landtagswahlen dieses Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern nicht.

Die Unterstellung von Kalbitz, der Verfassungschutz agiere aufgrund politischer Vorgaben, wies Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zurück: "Der Verfassungsschutz trifft seine Entscheidungen selbst. Er ist nicht - wie es die AfD gerne darstellt - ein politisches Organ."