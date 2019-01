Müllberge, Tausende Menschen, Lärm: Eigentlich sollte der "MaiGörli" am 1. Mai das "MyFest" entlasten. Tatsächlich kamen einfach noch mehr Leute und auch der "MaiGörli" war schnell überfüllt. Eine Anwohner-Befragung kommt zu ernüchternden Ergebnissen.

Für die Feierlichkeiten zum 1. Mai in diesem Jahr im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg soll ein neues Konzept erarbeitet werden. Es soll sich an Ergebnissen einer Anwohnerbefragung [externer Link] orientieren, deren Ergebnisse der Bezirk in dieser Woche veröffentlichte.

Daraus geht hervor, dass wohl vor allem in Bezug auf das Fest "MaiGörli" im Görlitzer Park, das im vergangenen Jahr erstmals stattfand, mit Veränderungen zu rechnen ist. Denn eine Mehrheit der befragten Anwohner steht dem "MaiGörli" ablehnend gegenüber. 61 Prozent sprechen sich dagegen aus, dass das Fest weiter stattfindet. 39 Prozent sehen die Erweiterung auf den Görlitzer Park positiv.