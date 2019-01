Geflüchtete in Arbeit: Was gelungen ist - und was nicht

Wer von beiden erzählt Märchen? Keiner. Denn beide Zahlen finden sich in den zahlreichen Statistiken der Agentur für Arbeit wieder. Wer diesen scheinbaren Widerspruch verstehen will, muss die Zahlen genauer betrachten. Deshalb die Frage: Wie sieht die Situation von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg eigentlich aus?

Die Integration von Geflüchteten ist ein Thema mit viel Sprengkraft – auch wenn es um die Integration auf dem Arbeitsmarkt geht. "Von mehr als einer Million Menschen, die vor allem seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, haben heute bald 400.000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer Ende vergangenen Jahres in einem Interview – und wurde dafür im Netz als Märchenerzähler beschimpft. Die Bild-Zeitung konterte: "So ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt wirklich: Zwei von drei Flüchtlingen leben von Hartz IV."

Für Berlin lässt sich anhand der Statistiken der Arbeitsagentur folgendes feststellen: Im Mai 2018 waren in der Hauptstadt insgesamt 8.125 Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern arbeitslos gemeldet, im Juni 2016 - also ein Dreivierteljahr nach Beginn der Flüchtlingswelle - waren es 4.663. Ein Anstieg auf fast das Doppelte. Aber: Nicht nur die Zahl der arbeitslosen Geflüchteten ist seither deutlich angestiegen, noch ein bisschen höher sogar kletterte die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigen Flüchtlinge in Berlin – nämlich von 4.684 im Juni 2016 auf 11.061 im Mai 2018. Im September 2017 überholte die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berlin sogar erstmals die Zahl der arbeitslosen Geflüchteten und liegt seither konstant leicht über der Arbeitslosenzahl. Dazu kommen noch aktuell gut 3.000 Geflüchtete, die sich in geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen befinden - und somit auch Arbeit gefunden haben.

Aber ist diese Entwicklung tatsächlich ein Zeichen dafür, dass die Integration auf dem Arbeitsmarkt und damit auch die Integration in der Gesellschaft voranschreitet, so wie Arbeitgeberpräsident Kramer es im Dezember für die Bundesrepublik interpretierte? Nicht unbedingt. Denn was sagen all diese Zahlen aus, wenn man nicht weiß, wie viele Geflüchtete zum jeweiligen Zeitpunkt seit Juni 2016 überhaupt in Berlin bzw. in Brandenburg gelebt haben und heute noch leben? Gelinde gesagt: recht wenig. Tatsächlich fehlt in den Statistiken der Arbeitsagentur eine entsprechende echte Bezugsgröße, stattdessen nutzt sie eine sogenannte "eingeschränkte Bezugsgröße", die sich aus der Summe der Arbeitslosen, der sozialversicherungspflichtig sowie der geringfügig Beschäftigten errechnet.

Für Berlin winken die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) ab. "So eine Zahl gibt es nicht", sagten eine Sprecherin und ein Sprecher der beiden Stellen unabhängig voneinander rbb|24. Das Hauptproblem sei, dass es keine übergreifende Statistik gibt. So erfasse das LAF lediglich jene Geflüchtete in Berlin, die in einer der Einrichtungen des Landes untergebracht sind.

Im Mai 2018 waren das in Berlin 21.513 Personen aus den Top-8-Asylherkunftsländern. Wie viele Geflüchtete insgesamt tatsächlich in Berlin leben, würde von der Agentur für Arbeit nicht erhoben, teilte die Regionaldirektion für Berlin und Brandenburg rbb|24 auf Anfrage mit.

Ähnlich in Brandenburg. Das Sozialministerium sei ebenfalls nur für Geflüchtete im laufenden Asylverfahren zuständig und habe entsprechend auch keinen Überblick über alle aktuell in Brandenburg lebenden Geflüchteten, so ein Sprecher.

Für die Top-8-Asylherkunftsländer ergibt die Auswertung, dass in Berlin Stand 31. Dezember 2017 36.510 anerkannte Geflüchtete lebten, in Brandenburg waren es 16.395. Als Bezugsgröße für die Arbeitslosen- und Beschäftigtendaten der Arbeitsagentur eignen sich die Daten allerdings nur bedingt. Denn eine detaillierte Auswertung nach Alter und Erwerbsfähigkeit der Geflüchteten ermöglicht das Tool nicht.

Analog dazu kann das Bundesamt für Migration und Flüchtling (BAMF) auf Anfrage zwar Zahlen zur Anzahl der pro Jahr gestellten Asylanträge in Berlin und Brandenburg sowie zu Entscheidungen über die anliegenden Asylverfahren liefern; einen Überblick über die Zahl der in den beiden Ländern lebenden anerkannten Geflüchteten hat das BAMF aber auch nicht. Eine Sprecherin verweist schließlich gegenüber rbb|24 auf das Ausländerzentralregister, ebenso ein Sprecher der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg.

Noch komplizierter ist es mit den Hartz IV-Empfängern. Hier stieg die Zahl der sogenannten Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) unter den Geflüchteten in Berlin im gewählten Zeitraum von 15.309 Personen im Juni 2016 auf 31.720 im Mai 2018 an, in Brandenburg von 7.877 auf 12.991 (siehe Grafiken 1+2) .

Zur Erklärung: Als ELB werden grundsätzlich Personen eingestuft, die zwischen 15 und 64 Jahre alt sind und Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) haben. Darunter sind neben Arbeitslosen zum Beispiel auch Personen, die erwerbstätig sind, dabei aber so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Anspruch auf Grundsicherung haben ("Aufstocker"), Schüler ab 15 Jahren, Menschen, die wegen der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Familienangehörigen nicht arbeiten können oder Personen, die sich in Maßnahmen der Arbeitsagentur befinden, beispielsweise Sprachkurse absolvieren, um überhaupt eine Ausbildungs- oder Arbeitsmarktreife zu erlangen.

Für den gewählten Stichtag Mai 2018 zeigen die Statistiken der Arbeitsagentur beispielsweise, dass von den insgesamt 31.720 Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Berlin nur 7.340 arbeitslos waren, 4.856 waren sogenannte Aufstocker, alle Übrigen gehören einer der anderen genannten Gruppen an. In Brandenburg waren von den 12.991 ELB nur 3.520 arbeitslos, 1.541 mussten ihren geringen Verdienst beim Jobcenter aufstocken lassen.

Die "Bild"-Zeitung ist in ihrer Berichterstattung vom 16. Dezember 2017 noch einen Schritt weiter gegangen: Sie schloss nicht nur die sogenannten "Aufstocker" mit ein – also all jene Geflüchteten, die einer Beschäftigung nachgehen, bei der sie so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Leistungen zur Grundsicherung beziehen –, sondern unter anderem auch die sogenannten Nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren, die in Bedarfsgemeinschaften mit Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten leben – also Kinder.

Trotzdem, noch immer sind in Berlin und Brandenburg – wie auch in der gesamten Bundesrepublik – viele Geflüchtete auf Hartz IV angewiesen. Weil sie arbeitslos sind, als Mütter nicht arbeiten können, die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen oder als Kinder in einer Bedarfsgemeinschaft mit Erwerbsfähigen Leistungsempfängern leben. Auch aber, weil sie zwar eine Beschäftigung gefunden haben, in diesem Job aber nicht genug verdienen, um damit ihr Leben in Deutschland eigenständig zu bestreiten.