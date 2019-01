Das Projekt "Begegnungszone" mit seinen hölzernen Parklets in der Kreuzberger Bergmannstraße war von Beginn an umstritten. Jetzt haben die Bezirksverordneten den Stecker gezogen: Im Sommer ist vorzeitig Schluss mit der Testphase.

Die umstrittene "Begegnungszone" in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg wird vorzeitig wieder abgebaut. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) beschloss am Mittwochabend auf Antrag der Linken, die Testphase bereits Ende Juli zu beenden. Ursprünglich sollte das Projekt bis Herbst 2019 erprobt werden. Damit könne auch das Jazzfest in der Bergmannstraße im September stattfinden, teilte die Linke per Twitter mit.