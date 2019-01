Watch Berlin Donnerstag, 31.01.2019 | 07:26 Uhr

Unabhängig vom Ausgang: Sie, diese Männer und Frauen, brauchen Unfrieden für ihre Existenz. Pegida, AfD, „weiße alte Männer“: Sie können keinen Frieden halten, ihr Lebenselixier. „Der Brandanschlag auf ein Kulturzentrum der ungarischen Minderheit in der ukrainischen Stadt Uschhorod fand im Februar 2018 statt und diente offenbar dem Ziel, einen ethnischen Konflikt in der Ukraine zu schüren.“



Deswegen zeigt mir das Wohl von Minderheiten in einer Gesellschaft deren Zustand an. Frieden geht nur miteinander und nicht gegeneinander.