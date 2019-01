Bild: dpa/imageBROKER/Jochen Tack

Leak-Checker des Hasso-Plattner-Instituts - Sind Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse noch sicher ist?

06.01.19 | 08:33 Uhr

Der am Freitag aufgedeckte Datenklau ist nur die Spitze eines Eisbergs. Täglich werden tausende Nutzerkonten gehackt, meist ohne Wissen der Inhaber. Ob auch Ihre E-Mail-Adresse betroffen ist, weiß der Leak-Checker des Hasso-Plattner-Instituts. Von Daniel Marschke



Nach dem Hackerangriff auf mehr als 100 Politiker, Prominente, Künstler, Journalisten und Social-Media-Protagonisten sind zahlreiche Fragen offen, zum Beispiel, warum das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nicht viel schneller reagierte, obwohl es nach eigenen Angaben bereits im Dezember von dem massiven Datenleak wusste. Klar scheint immerhin zu sein, dass es sich nicht um einen klassischen Cyberangriff handelte: Nicht Behörden, Unternehmen oder andere sensible Institutionen wurden "geleakt" - vielmehr stammen die Daten aus rein privaten Quellen.

Infos im Netz rbb|24 Identity Leak Checker - Prüfen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse Der Klau von Identitätsdaten betrifft nicht nur Politiker oder Prominente. Jeder kann zum Opfer werden. Das Hasso-Plattner-Institut bietet daher seit 2014 einen Leak-Checker an. Damit können Sie prüfen, ob auch Ihre Daten schon einmal "geleakt" wurden.



"123456" - das beliebteste Passwort der Deutschen

Der Präsident des BSI, Arne Schönbohm, sieht die Verantwortung daher auch bei den betroffenen Nutzern. Diese hätten die Verkehrsregeln des Cyberspace besser beachten müssen, sagte der BSI-Chef auf Phoenix.

Tatsächlich ist das mangelnde Sicherheitsbewusstsein vieler Internet-Nutzer ein großes Problem. Vor allem bei der Wahl von Passwörtern sind sie erschreckend naiv. Das geht aus Untersuchungen des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam hervor, das jedes Jahr eine Liste mit Passwörtern veröffentlicht, die in Deutschland am meisten genutzt wurden. Demnach wurde die Rangliste der "Top Ten"-Passwörter auch im zurückliegenden Jahr von der Zahlenfolge "123456" angeführt. Auf dem zweiten Platz folgt "12345". Auch "ficken" auf Platz vier ist aus Sicht von IT-Experten keine Buchstabenfolge, die als besonders sicher gelten könnte - ebenso wenig wie "hallo" auf Platz sieben oder das Passwort "passwort" auf Rang neun.

"Einladung zum Identitätsdiebstahl"

Das Problem: Einfache Ziffernfolgen oder Wörter lassen sich innerhalb weniger Minuten schon von einfachsten Programmen knacken. "Derart schwache Passwörter gleichen Haustüren, an denen von außen ein Schlüssel steckt. Sie sind geradezu eine Einladung zum Identitätsdiebstahl", sagte HPI-Direktor Christoph Meinel bei der Vorstellung der aktuellen Rangliste Mitte Dezember.

Grundlage für die Ermittlung der am meisten verwendeten Passwörter sind die Daten aus dem "Identity Leak Checker" des HPI Dort werden Nutzerkonten gespeichert, die unter einer .de-Domäne registriert sind und schon einmal geleakt wurden. Nicht besonders erstaunlich: Nutzerkonten mit unsicheren Passwörtern sind besonders gefährdet. Wenn Sie wissen wollen, ob auch Ihre E-Mail-Adresse schon einmal betroffen war, können Sie das mit dem HPI-Leak-Checker prüfen [externer Link].

Seit 2006 fast sechs Milliarden Konten betroffen

Absolut gesehen, ist die Zahl geleakter Nutzerkonten so groß, dass der am Freitag bekannt gewordene Hackerangriff nur die alleroberste Spitze eines riesigen Eisbergs darstellt. "Der Diebstahl von Identitätsdaten im Internet ist ein großes Problem", sagte Christiane Rosenbach, Pressesprecherin des HPI, am Samstag rbb|24. Und das sei auch seit Jahren bekannt. So reicht die Statistik des HPI bis ins Jahr 2006 zurück. Seitdem waren rund 5,9 Milliarden Nutzerkonten betroffen. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein, denn das HPI dokumentiert nur Fälle, die von Dienstebetreibern mitgeteilt werden.

Regeln für sichere Passwörter unbedingt beachten

Allein im Dezember 2018 wurden in Deutschland mehr als 602.000 Nutzerkonten "geleakt", die durch eine E-Mail-Adresse identifizierbar waren. Ein Großteil der gestohlenen Angaben wird laut HPI anschließend illegal in Datenbanken veröffentlicht und dient so als Grundlage für weitere kriminelle Handlungen. HPI-Direktor Meinel sieht daher weiteren Aufklärungsbedarf. Es müsse Kriminellen "so schwer wie möglich" gemacht werden, an Passwörter zu gelangen. Vor allem die weit verbreitete Mehrfachnutzung von Passwörtern für unterschiedliche Dienste sei leichtsinnig, "wenn man bedenkt, welche Schäden einem hierdurch entstehen können". Wer die Sicherheit seiner Passwörter erhöhen will, sollte nach Angaben des HPI folgende Regeln beachten:

Lange Passwörter wählen (mehr als 15 Zeichen)

Alle Zeichenklassen verwenden (Groß-, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen)

Keine Wörter aus dem Wörterbuch

Keine Wiederverwendung von gleichen oder ähnlichen Passwörtern bei unterschiedlichen Diensten

Verwendung von Passwort-Managern

Passwortwechsel bei Sicherheitsvorfällen und bei Passwörtern, die die obigen Regeln nicht erfüllen

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren Welche anderen Regeln man noch beachten sollte, um im Internet möglichst sicher unterwegs zu sein, hat Netzpolitik.org auf seiner Website zusammengestellt.