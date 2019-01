Die Brasilianische Botschaft in Berlin ist Zielscheibe eines Protests gegen den neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro geworden. Unbekannte besprühten, mutmaßlich in der Nacht zum vergangenen Samstag, die Glasfassade am Eingang des Gebäudes mit einem Schriftzug in portugiesischer Sprache. Übersetzt ist dort zu lesen: "Wir werden gegen den Faschismus in Brasilien kämpfen".

Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei rbb|24 auf Anfrage bestätigte, hatte ein Mitarbeiter des Wachschutzes der Botschaft am Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr den Vorfall bemerkt und der Polizei gemeldet. Hinweise auf den oder die Täter gebe es nicht. Es sei Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt worden, so die Polizeisprecherin. Die Botschaft habe außerdem angegeben, den Schriftzug selbst entfernen zu wollen.

Fotos des Graffitos zirkulieren seit dem Wochenende in den sozialen Netzwerken. Die brasilianische Journalistin Flávia Marreiro kommentierte sie auf Twitter mit den Worten: "Assim amanheceu, rabiscada de protestos contra o fascismo, a Embaixada do Brasil em Berlim" – "Bei Tagesanbruch, bekritzelt mit Protesten gegen den Faschismus, die Botschaft Brasiliens in Berlin"

Präsident Jair Bolsonaro ist seit 1. Januar im Amt. Er steht an der Spitze der neuen rechtsnationalistischen Regierung Brasiliens. Bereits im Wahlkampf hetzte Bolsonaro gegen Migranten und bezeichnete Geflüchtete als "Abschaum". Kürzlich verkündete er, dass Brasilien aus dem UN-Migrationspakt aussteigen werde.

Außerdem will er die Agrarreform für landlose Kleinbauern stoppen, um stattdessen die Großgrundbesitzer zu fördern. So kündigte er auch an, Umweltauflagen zu streichen und Schutzflächen in Amazonien für die wirtschaftliche Nutzung freizugeben.