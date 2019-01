Tausende in Berlin lebende Briten haben wegen des geplanten Brexits bereits einen Aufenthaltstitel beantragt. Seit der Freischaltung der Online-Registrierung bei der Ausländerbehörde am 3. Januar meldeten sich 3.600 Personen an, wie die Senatsverwaltung für Inneres am Dienstag mitteilte.

Insgesamt leben demnach 18.000 Briten in Berlin, die potenziell vom Brexit betroffen sind.