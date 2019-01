Das Land Berlin hat im vergangenen Jahr den höchsten Haushaltsüberschuss in seiner Geschichte erzielt. Wie aus dem vorläufigem Jahresabschluss hervorgeht, beläuft sich der Überschuss auf 2,4 Milliarden Euro. Damit ist Berlin zum Jahresende zum siebten Mal in Folge im Plus. Das bisherige Rekordergebnis von 2,1 Milliarden Euro aus dem Jahr 2017 wurde damit deutlich übertroffen.

Der aktuelle Rekord-Überschuss geht in erster Linie auf Rekord-Steuereinnahmen zurück. Sie fielen um 1,2 Milliarden Euro höher aus als erwartet. Insbesondere die Einnahmen aus der Lohn- und Einkommenssteuer zogen kräftig an. Gleichzeitig sanken die Ausgaben, etwa für den Zinsdienst, aber auch im Sozial- und im Flüchtlingsbereich. Bei den Bau-Investitionen wurden Mittel in Höhe von 200 Millionen Euro nicht ausgegeben.



Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) bezeichnete das positive Ergebnis als "überhaupt nicht selbstverständlich". Er warnte, Berlin könne sich von der allgemeinen Entwicklung nicht abkoppeln. Es sei aber das Ziel - so der Finanzsenator - Musterschüler unter den Bundesländern zu bleiben.