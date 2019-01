House of One hat bereits Spenden für ein Fünftel der Baukosten

Das interreligiöse Projekt House of One nimmt Gestalt an: Der Bund will zehn Millionen Euro beisteuern, wenn Partner für die Kofinanzierung für das Haus am Berliner Petriplatz gefunden werden. Es sieht so aus, als ob das Geld zusammenkommt. Von Anne Winter

Für zehn Euro gibt es einen symbolischen Stein und jeder einzelne Spender ist Mit-Erbauer: So wirbt das House of One auf seiner Webseite. 43,5 Millionen Euro soll das interreligiöse Gotteshaus in Berlin kosten, ein gutes Fünftel ist bislang auf dem Spendenkonto. Das Konto wächst stetig, allerdings so langsam, dass die Grundsteinlegung immer wieder verschoben wurde. Zu Beginn der Spendenkampagne vor fünf Jahren peilten die Bauherren dafür noch 2016 an. Ein Jahr später hieß es, 2019 geht es los. Damals war gerade mal ein Achtel der Bausumme beisammen, ein Großteil davon Fördermittel vom Bund.

Mit Kleinstspenden aus aller Welt ist das nicht zu stemmen. Deshalb sind die Präsidiumsmitglieder der Stiftung House of One mit potentiellen Groß-Mäzenen wie zum Beispiel Friede Springer im Gespräch. Mehr will Pfarrer Hohberg vorerst nicht verraten: "Das ist ja kein Geheimnis, dass Frau Dussmann, die ja hier für den Pavillon viel Geld gespendet hat, und Frau Springer sehr interessiert sind an unserem Projekt. Aber es gibt noch weitere Menschen, die wir jetzt nicht öffentlich nennen wollen."

Ein Jahr lang fungierte ein Pavillon aus Holz und Plexiglas als Platzhalter auf dem Gelände. Der wird nun abgebaut, damit die Gründungsarbeiten beginnen können. Mit 30 Meter langen Betonpfeilern muss der Baugrund gesichert werden, um das House of One über den Fundamenten der alten Petrikirche zu errichten. Zehn Millionen Euro hat der Bund zugesagt, vorausgesetzt, das Land Berlin fördert in gleicher Höhe. Auch die Bauherren müssen noch zehn Millionen aus Privatspenden vorweisen, um die Fördermittel zu bekommen - zusätzlich zu der Summe, die schon auf dem Spendenkonto ist.

House of One

Auch in jüdischen Kreisen stehe man hinter den Bauherren, was die Idee eines gemeinsamen Gotteshauses betrifft, sagt Rabbiner Andreas Nachama. Man habe ja auch langjährige gute Erfahrung mit dem christlich-jüdischen Dialog. "Wir laden uns auch gegenseitig ein, wir feiern gelegentlich an den verschiedenen Orten, in einer Moschee, in einer Synagoge in einer Kirche Gottesdienst. Ich glaube, es ist ein angenommenes Angebot, das finden viele interessant, und im Augenblick ist es noch etwas Besonderes - wir hoffen, dass das eines Tages etwas ist, das einfach dazu gehört."

Für Imam Kadir Sanci vom Forum Dialog war es dagegen nicht immer leicht, andere Muslime vom House of One zu überzeugen. Der islamische Partner des Projekts gehört zur Hizmet-Bewegung um den türkischen Prediger Fetullah Gülen, der von der türkischen Regierung nach dem Putschversuch 2016 zum Staatsfeind Nummer eins erklärt wurde. Das habe sich nicht nur auf die Dialogbereitschaft türkischer Muslime ausgewirkt, sondern auch die eigenen Anhänger in Bedrängnis gebracht, sagt Sanci. "Natürlich gibt es Menschen in unserem nahen Umfeld, die jetzt dringendere Felder sehen, wo sie dann noch mehr Bedarf sehen, was sie jetzt dort auch unterstützen müssen - sodass wir die finanzielle Unterstützung einiger von wohlwollenden Menschen jetzt nicht mehr haben."