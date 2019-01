Innenausschuss beschließt neuen Feiertag am 8. März

Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses hat am Montag einen Antrag zu einer notwendigen Gesetzesänderung beschlossen, der Berlin einen neuen, zusätzlichen Feiertag beschert - und zwar am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Berlin wird damit das erste Bundesland, das den Frauentag zum arbeitsfreien Tag erklärt.

Berliner könnten schon am 8. März 2019 frei bekommen

Die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen stimmten im Abgeordnetenhaus für den jährlichen Feiertag am Internationalen Frauentag. CDU und AfD hätten entweder andere Tage bevorzugt oder gern mehr Volksbeteiligung bei der Suche gehabt. Die FDP stimmte ebenfalls nicht zu, weil sie Schaden für Wirtschaft und die Steuereinnahmen befürchtet.

Nun muss der Antrag nur noch das Landesparlament passieren. Dann soll der 8. März, in diesem Jahr ein Freitag, schon in diesem Jahr erstmals auch Feiertag sein. Im kommenden Jahr fällt er auf einen Sonntag, dafür wird aber der 8. Mai 2020 einmalig zum Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren zum Feiertag.