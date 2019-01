Bild: dpa/Kappeler

Interview | Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe - "Wir sind ausdrücklich keine Spaßbremsen"

08.01.19 | 05:59 Uhr

Jürgen Resch bekräftigt im rbb-Interview die Forderung der Deutschen Umwelthilfe nach einem privaten Böllerverbot in Berlin. Statt mit Klagen will die Deutsche Umwelthilfe aber in diesem Fall lieber mit Überzeugungsarbeit zum Erfolg gelangen.



rbb|24: Herr Resch, Sie wollen wirklich, dass es in Berlin nicht mehr knallt?

Jürgen Resch: Nein, Berlin soll weiterhin den Jahreswechsel feiern und ich freue mich auch selber an Feuerwerken. Nur in den Innenstädten hat ein solches Feuerwerk - insbesondere private Ballereien - nichts mehr zu suchen. Man kann Feuerwerke so veranstalten, dass sie außerhalb der belasteten Stadtbereiche stattfinden und trotzdem von überall her einsehbar sind. Und das muss Berlin auch endlich vollziehen. Andere europäische Städte oder ferne Metropolen wie Sydney haben das seit Jahren bereits umgesetzt. In Berlin herrschen noch archaische Situationen zu Silvester vor. Das muss ein Ende finden. Spätestens Ende dieses Jahres sollte die Entscheidung getroffen sein, dass es im Innenstadtbereich keine privaten Feuerwerke mehr gibt.

Zur Person Jürgen Resch, geb. 1960 im schwäbischen Plochingen, ist seit mehr als 30 Jahren Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH). Er engagierte sich bereits zu Schulzeiten für den Umweltschutz. Während seines Zivildienstes beim BUND 1982 deckte er auf, dass ein Vogel-Massensterben auf das Pestizid Endrin zurückging und erreichte mit einer Kampagne ein bundesweites Verbot. Er war persönlicher Referent des Bundesvorsitzenden des BUND, Gerhard Thielcke. Unter seiner Führung entwickelte sich die DUH zur klageberechtigten Verbraucherschutzorganisation und damit zu einer einflussreichen Umwelt-Lobbyorganisation. Zuletzt stand Resch wegen Klagen für Dieselfahrverbote in der Öffentlichkeit.



Und welche Schritte planen Sie jetzt konkret? Wir wollen Überzeugungsarbeit leisten. Es geht hier nicht um Klagen, sondern es geht darum aufzuzeigen, wie andere Städte den Jahreswechsel feiern und gleichzeitig die Luft entlasten. Wir sind ausdrücklich keine Spaßbremsen. Wir möchten uns mit den Bürgern freuen können, wenn der Jahreswechsel stattfindet - aber wir müssen zukünftig bestimmte Regeln in Berlin einhalten. Und die werden ja auch von der überwiegenden Menge der Berliner Bürger so gesehen und entsprechend gefordert.

Welche Feuerwerke sollten – Ihrer Meinung nach - in Berlin genau verboten werden? Das Verbot sollte für private Feuerwerke gelten. Man kann ja im Randbereich ein zentrales Feuerwerk abfeuern. Somit kann man die Freude an einem Feuerwerk sogar noch ein bisschen steigern, weil diese Feuerwerke in der Regel auch besser einsehbar sind. Belastungswerte wie in diesem Jahr gehen auf keinen Fall mehr. Denken Sie mal daran, dass in Berlin alleine 250.000 Menschen an Asthma leiden und davon 50.000 Kinder. Sie müssen sich verbarrikadieren oder müssen zumindest den Silvestertag die Stadt verlassen. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, die mir auch gesagt haben, wie schlimm für sie solche Feuerwerke sind, weil sie keine Luft mehr bekommen. Ich denke einfach, der Gesundheitsschutz geht vor.

Soll dann auch die Wunderkerze auf Christbäumen verboten sein? Nein, das private Feiern zu Hause ist doch nicht in Frage gestellt. Es geht wirklich nur darum, dass man beispielsweise entsprechende Zonen ausweist, in denen geknallt werden kann. Das ist zugegebenermaßen bei kleineren Städten einfacher. Oder eben - und das ist für uns die Königsklasse – dass ein professionelles Feuerwerk durchgeführt wird - in Zonen, die das auch vertragen. Aber auf jeden Fall nicht im Innenstadtbereich.

Wie groß soll der Bereich sein, wo ein privates Böllerverbot gelten soll?

So groß wie irgend möglich. Überall dort, wo wir die hohen Belastungen haben. Das ist eine entsprechende Entscheidung der Kommunalpolitiker. Für uns ist die Klage hier nicht das Instrument, sondern wir möchten in den nächsten Monaten die Diskussion einfach voranbringen.

Wir möchten Experten aus dem Ausland einladen, die es geschafft haben, die Feierkultur zu erhalten und gleichzeitig die Luft sauberer zu bekommen. Wir möchten darauf hinwirken, dass das Thema nicht wieder für elf Monate in irgendeiner Schublade verschwindet und dann traditionell um Silvester herum diskutiert wird. Wir sollten in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Umsetzung der Dieselfahrverbote für Stickstoffdioxid gleichzeitig diskutieren: Wie können wir den Feinstaub nochmal massiv reduzieren? Insbesondere: Wie können wir die Peak-Belastung zu Silvester in den Griff bekommen?

Was erwarten Sie nun von der Politik? Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir die Silvesterknallerei auch ohne Klagen reglementiert bekommen. Meine Hoffnung für 2019 ist, dass wir nur noch sehr wenige Gerichtsentscheidungen brauchen. Und deswegen hoffen wir auf eine verstärkte kommunalpolitische und vielleicht auch landespolitische Diskussion über eine bessere Ordnung der Silvesterfeuerwerke.

Das Interview führte Dominik Wurnig.

