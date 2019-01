House of One hat bereits Spenden für ein Fünftel der Baukosten

Das interreligiöse Projekt House of One nimmt Gestalt an: Der Bund will zehn Millionen Euro beisteuern, wenn Partner für die Kofinanzierung für das Haus am Berliner Petriplatz gefunden werden. Es sieht so aus, als ob das Geld zusammenkommt. Von Anne Winter