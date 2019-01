Kundgebung vor Jugendtreff in Schöneberg

Mit einer Kundgebung wehren sich Jugendliche und das Betreiberkollektiv des linksalternativen Jugendtreffs Potse in Berlin-Schöneberg dagegen, seinen Standort aufzugeben. Rund 100 Menschen haben sich dafür am Mittwoch vor dem Gebäude in der Potsdamer Straße 180 versammelt.

Der Mietvertrag für das Betreiberkollektiv ist nicht verlängert worden, am vergangenen Montag sollten die Betreiber eigentlich den Schlüssel zum Haus an den Bezirk übergeben. Dazu kam es aber nicht, ein Teil der dort ansässigen Kulturprojekte weigerte sich, das Haus zu verlassen. Wie viele Menschen sich noch in dem Gebäude aufhalten, ist unklar.