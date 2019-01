Bild: dpa/Sea Watch/Chris Grodotzki

Berlin bekräftigt Bereitschaft zur Aufnahme - Flüchtlinge auf der "Sea-Watch 3" müssen weiter hoffen

04.01.19 | 16:53

Die Flüchtlinge an Bord des Berliner Seenot-Retters "Sea-Watch 3" haben auch nach zwei Wochen im Mittelmeer keine Aussicht, in Malta an Land gehen zu dürfen. Das berichtet die Grünen-Europa-Abgeordnete Ska Keller, die zusammen mit weiteren Parlamentarieren die Flüchtlinge an Bord besucht. Dabei forderte die brandenburgische Grünen-Politikerin am Freitag, "dringend" eine Lösung für die Menschen. Dem Evangelischen Pressedienst (EPD) sagte Keller am Telefon, es könne nicht sein, dass die Menschen nicht gerettet würden. Es sei "erbärmlich", dass kein Land die Leute aufnehme. Wenn die anderen EU-Staaten dazu nicht bereit seien, solle Deutschland dies allein tun. "32 auf 80 Millionen Einwohner" sei keine unmögliche Aufgabe.



32 Menschen an Bord, darunter Kinder

Am Donnerstag hatten die maltesischen Behörden dem Schiff erlaubt, in die Hoheitsgewässer der Insel einzufahren. Am Freitagmorgen, so Keller, habe sich das Schiff wegen schlechten Wetters der Küste weiter nähern dürfen. Eine Erlaubnis, an Land zu gehen, hätten die Menschen aber nicht. Die Lage an Bord des Rettungsschiffs beschrieb die Europaparlamentarierin als "prekär". 32 Migranten, unter ihnen ein einjähriges Kind und drei Kinder im Alter unter zehn Jahren, lebten auf engstem Raum zusammen, betreut von Mitgliedern der italienischen Nichtregierungsorganisation Mediterranea. Das Wetter sei schlecht, wenn auch nicht mehr so stürmisch wie zuvor. Keller beklagte, dass kein europäisches Land bereit sei, die Flüchtlinge aufzunehmen. Das sei eine Frage der "Humanität", fügte sie hinzu. Mehrere Städte in Deutschland, darunter auch Berlin, hätten ihre Bereitschaft zur Aufnahme der Flüchtlinge erklärt, aber die Bundesregierung sperre sich und habe bislang keine Genehmigung für die Aufnahme der Menschen erteilt.



Geisel spricht von humanitärer Verantwortung

Innensenator Andreas Geisel (SPD) bekräftigte Berlins Bereitschaft, Geflüchtete von der "Sea-Watch 3" auf zunehmen. "Es ist unsere Pflicht, Menschen aus Seenot zu retten. Das ist kein Gnadenakt, sondern humanitäre Verantwortung gegenüber Menschen, die in Lebensgefahr sind", sagte Geisel laut einer Mitteilung vom Freitag. Er fordere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) "eindringlich auf, hier schnell eine Lösung zu finden". Das Land Berlin hatte sich bereits am 28. Dezember bereiterklärt, Menschen von der "Sea-Watch 3" aufzunehmen.

Flüchtlinge an Bord sind "verzweifelt"

Die "Sea-Watch 3" wird von der in Berlin ansässigen Hilfsorganisation Sea Watch betrieben. Diese teilte am Freitag per Twitter mit, dass einer der Flüchtlinge ins Wasser gesprungen sei und versucht habe, an Land zu schwimmen. Doch wenige Minuten später sei er an Bord zurückgekehrt, überzeugt davon, dass er es nicht schaffen werde. Die Flüchtlinge seien "verzweifelt". Vor ihrer Odyssee auf See seien sie Monate in libyscher Gefangenschaft gewesen.