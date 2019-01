dpa/Britta Pedersen Audio: Inforadio | 24.02.2019 | Ute Schuhmacher | Bild: dpa/Britta Pedersen

Gesetzesinitiative von Rot-Rot-Grün - Jetzt will auch Berlin ein Parité-Gesetz

23.01.19 | 21:37 Uhr

Frankreich hat schon lange ein Parité-Gesetz, in Brandenburg soll es demnächst kommen - und auch in Berlin sollen sich Männer und Frauen auf Wahllisten künftig abwechseln. Den Antrag dazu will Rot-Rot-Grün kurz vor dem Frauentag einbringen. Von Ute Schuhmacher



Am 1. Mai wird demonstriert, zu Weihnachten wird Weihnachten gefeiert, und was passiert am 8. März? Klar, einige werden Blumen verteilen, demonstriert wird auch und Preise werden verliehen. Das war aber auch schon so, bevor der Tag zum gesetzlichen Feiertag wurde. Die rot-rot-grüne Koalition schickt sich nun an, immer zum Frauentag Gesetze und politische Initiativen auf den Weg zu bringen, die die Gleichstellung von Mann und Frau fördern. In diesem Jahr steht das Paritégesetz auf der To-Do-Liste der Koalition.

Frankreich hat seit 2001 ein Paritégesetz

Seit Jahren wird diskutiert über dieses Paritégesetz, das dafür sorgen soll, dass in den Parlamenten genauso viele Frauen wie Männer sitzen. In Frankreich gibt es so ein Gesetz schon seit 2001. Parteien die sich nicht daran halten, müssen Strafe zahlen. So etwas wollen Grüne und Linke in Berlin schon lange haben, inzwischen ist auch die SPD dafür. Und so arbeitet Rot-Rot-Grün nun an einer Bundesratsinitiative für ein Paritégesetz. Dieser Antrag soll am 7. März und damit einen Tag vor dem Frauentag im Abgeordnetenhaus auf den Weg gebracht werden.

Aber nicht nur auf Bundesebene will die rot-rot-grüne Koalition in Berlin für paritätisch besetzte Parlamente kämpfen, sagt die Grüne Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus, Silke Gebel. "Klar ist auch: Was wir auf Landesebene machen können, wollen wir natürlich auch selber anpacken." Und so soll auch für das Land Berlin so ein Paritégesetz auf den Weg gebracht werden, denn im Abgeordnetenhaus ist man noch weit davon entfernt, dass genauso viele Frauen wie Männer Abgeordnete sind. Am wenigsten Frauen hat die AfD Fraktion (neun Prozent), die meisten haben die Grünen (fast 60 Prozent).

Grütters gegen gesetzlich festgelegte Quote

Ganz praktisch könnte so ein Paritégesetz den Parteien unter anderem vorschreiben, dass sie ihre Wahllisten zur Hälfte mit Frauen und zur anderen Hälfte mit Männern besetzen. Grüne, Linke und SPD machen das auf freiwilliger Basis ohnehin schon. CDU, AfD und FDP nicht. Dabei möchte zumindest die CDU-Landesvorsitzende in Berlin, Monika Grütters, auch bleiben.

Grütters findet zwar auch, dass die CDU deutlich mehr Frauen ins Parlament bringen muss, eine 50-Prozent-Quote für die Wahlliste hält sie aber für falsch, denn in der Berliner CDU sind aktuell nur rund ein Drittel Frauen. Mit einer Fünfzig-Fünfzig-Quote "würde man ja eine umgekehrte Diskriminierung schaffen", meint Grütters. Für SPD, Grüne und Linke ist das kein Argument. Sie haben zwar mehr Frauen in ihren Parteien, aber auch sie sind alle noch deutlich von einem 50-Prozent-Frauenanteil entfernt - und besetzen ihre Listen dennoch paritätisch.

Verfassungsrechtliche Bedenken?

Was tatsächlich ein Problem sein könnte, sind rechtliche Fragen. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses kam schon im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass so ein Paritégesetz mit einer Frauenquote gegen die Verfassung verstößt. Der Verfassungsrechtler Christian Pestalozza dagegen sieht keine grundsätzlichen rechtlichen Probleme. Er verweist auch darauf, dass es dazu noch keine höchstrichterliche Entscheidung gibt. Wie sollte das auch passiert sein, wo es solch ein Gesetz in Deutschland bislang noch gar nicht gibt.



Brandenburg hat die Nase vorn

Was die Berliner Regierungsfraktionen wurmt ist, dass die Brandenburger vermutlich die ersten sein werden, die ein Paritégesetz haben werden. Im Brandenburger Landtag soll so ein Gesetz nächste Woche beschlossen werden. Für die Brandenburger Landtagswahl in diesem Jahr würde es allerdings nicht mehr gelten, sondern voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Kraft treten.