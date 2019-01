Das Gebäude der "taz" ist am Morgen von Unbekannten attackiert worden. Sie brachten Plakate an, errichteten eine Art Grabhügel und bedrängten offenbar eine Mitarbeiterin. Die "Identitäre Bewegung" bekannte sich zu einer bundesweiten Plakataktion.

"Es sollen sechs bis sieben Personen gewesen sein", bestätigte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski rbb|24 am Montagmorgen den Angriff auf das Gebäude der "taz". Es seien Plakate angebracht, Flugblätter verteilt und zudem eine Art Grabhügel aus Steinen samt einer roten Fahne errichtet worden. Außerdem soll eine Mitarbeiterin der Zeitung angegriffen worden sein. In ihrem Hausblog berichtet die "taz", die Frau hätte die Gruppe daran hindern wollen, ein Plakat anzubringen und sei gepackt und am Hals gegriffen worden. Die "Identitäre Bewegung" schreibt auf Twitter, die Mitarbeiterin des Verlagshauses sei selbst als "Aggressorin" aufgetreten und habe versucht, sich Material anzueignen.

Die "taz" war erst im vergangenen Herbst in das neu gebaute Redaktionsgebäude in der Friedrichstraße umgezogen.

Die Berliner Polizei meldete, dass kurz nach der Aktion bei der "taz" auch in der Wilhelmstraße vor einem Parteigebäude Unbekannte Plakate geklebt hätten. Der Staatschutz ermittle wegen des Angriffs auf die "taz" wegen Hausfriedensbruch. Zudem werde zusätzlich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, so die Polizeisprecherin weiter.

Auf Twitter bekannte sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" zumindest zu den Plakaten, sie seien Teil einer "bundesweiten Aktion". Betroffen seien unter anderem die SPD-Bundeszentrale im Willy-Brandt-Haus und das ARD-Hauptstadtstudio. Auch vor der Bundeszentrale der Grünen in Berlin sind einer Mitarbeiterin zufolge am Montagmorgen rot verschmierte Steine abgelegt worden. Die Plakate zeigen ein Bild des verletzten AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz.



Wie die "Frankfurter Rundschau" über Twitter mitteilte, seien in Frankfurt am Main am Morgen Personen festgenommen worden, die Plakate an ein Bürogebäude kleben wollten, in dem auch die "FR" ihre Redaktionsräume hat. Sie seien jedoch von der Polizei gefasst worden. Die "Identitäre Bewegung" wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

In Deutschland trat die "Identitäre Bewegung" erstmals 2012 in Erscheinung. In erster Linie nutzt sie das Internet als Plattform: per Facebook, Webvideos, Blogs etc. Aber auch auf der Straße - mit Flashmobs, Transparenten oder Beteiligung an rechten Demos - agiert die Bewegung.