Kritik an Berlins Innensenator

Kürzlich geleistete Nachbarschaftshilfe von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) stößt auf Kritik: Um einer alten Dame nach einem Betrugsfall zu helfen, beorderte Geisel zusätzliche Ermittler an den Tatort. Dienstlich nicht korrekt, meint nun die Gewerkschaft.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) gerät wegen seines Einschreitens nach einem Betrugsfall zunehmend in die Kritik. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, hatte Geisel in der vergangenen Woche persönlich zusätzliche Polizeikräfte angefordert, nachdem Betrüger offenbar eine 90-jährige Nachbarin überredet hatten, Bargeld in Höhe von 94.000 Euro und eine mit Diamanten besetzte Brosche herauszugeben.

Gewerkschafter sowie mehrere Innenexperten fanden Geisels Vorgehen "menschlich verständlich", aber aus dienstlicher Sicht kritikwürdig.