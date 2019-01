Jahrelang mussten Polizisten in Berlin auf maroden Schießständen trainieren. Viele Beamte sind inzwischen erkrankt. Im Innenausschuss kritisierten sie am Montag das bisherige Vorgehen. Auch die vom Senat beauftragte Charité-Studie kommt nicht gut weg.

Grund für die gesundheitsschädlichen Dämpfe war die schlechte Belüftung der Anlagen. Wer deshalb erkrankt ist, soll jetzt Geld bekommen, doch die Innenverwaltung und die betroffenen Polizisten kommen in der der Bewertung zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Der Innenausschuss im Abgeordnetenhaus hat sich am Montag mit der sogenannten Schießstand-Affäre beschäftigt. Dabei geht es um die Entschädigung von Polizisten, die beim Training auf maroden Berliner Schießständen jahrelang giften Emissionen ausgesetzt waren.

So beklagte Karsten Loest, Sprecher der betroffenen Polizisten, am Montag im Innenausschuss, dass in einer Studie der Charité nicht alle Krankheitsbilder untersucht worden seien. Auch die schadstoffreiche Munition und die Asbestbelastung seien nicht berücksichtigt worden, sagte Loest laut Informationen des rbb-Inforadios.