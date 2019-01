Der Berliner Senat will Tausende Wohnungen, die das Land vor Jahren verkauft hat, wieder zurückkaufen. Opposition und IHK kritisieren das Vorhaben. Der Berliner Mieterbund hingegen steht hinter dem Plan: Günstige Wohnungen könnten so geschützt werden.

Im Moment sei das Verhältnis zwischen Deutsche Wohnen und Senat laut Müller schwierig, nicht zuletzt weil der Senat dem Unternehmen beim Kauf von Wohnungen in der Karl-Marx-Allee in die Quere gekommen ist. Auch die Debatte in Berlin um eine mögliche Enteignung privater Wohnungsbestände könnte das Verhältnis belasten. Besonders die Deutsche Wohnen, mit rund 115.000 Wohnungen in Berlin und Umgebung größter privater Wohnungseigner der Hauptstadt, steht im Fokus der Enteignungs-Befürworter.

Die Opposition hatte auf Müllers Ankündigung zu einem möglichen Wohnungskauf skeptisch reagiert. CDU und FDP plädierten dafür, dass eher neue Wohnungen gebaut werden sollen, statt Geld für einen Kauf bestehender Wohnungen auszugeben. Auch die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hat sich gegen die Senatspläne zum Wohnungsrückkauf ausgesprochen. Sie bezeichnete die Pläne als wirtschaftsfeindlich.