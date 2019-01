Jetzt müssten eigentlich alle Kinder in ihren Klassen sein. Die Schulleiterin will schnell weiter in ihr Büro. Auf dem Gang ermahnt sie aber erst mal zwei Jungen: "Was habt ihr jetzt? Kunst? Ihr wisst, dass ihr schon zu spät seid. Nun mal ein bisschen schnell."

Schulleiterin Birgit Pense eilt durch den Flur der Falken-Grundschule in Marzahn. Ihr Blick hinter der schwarz-türkisfarbenen Brille ist energisch. An ihrem Arm baumelt eine bunte Tasche mit der Aufschrift "Cote d'Azur", mit ihrem blumenbedruckten Oberteil trotzt sie dem trüben Januarmorgen.

Noch ein viel größeres Problem wartet auf sie. Sie muss klären, wann der neue Schulserver kommt, und was das für Folgen für ihre Arbeit hat. Am Telefon erfährt sie, dass es einen Tag dauern wird, bis sie danach wieder Internet-Zugang hat.

Birgit Pense organisiert als Schulleiterin den Alltag für 310 Kinder, 22 Lehrer und 17 Erzieher. Als erstes steht an diesem Morgen die Frühabsprache mit ihrer Sekretärin und dem Hausmeister an - und damit auch die erste Entscheidung: Kann der Tanz-Wahlpflichtunterricht an diesem Nachmittag stattfinden? Dafür muss die Schulleiterin noch den Arbeitsvertrag mit einer Tanzschule erneuern.

Auch in der nächsten Stunde unterrichtet Birgit Pense Englisch, diesmal in einer vierten Klasse. Ihr Blick bleibt auf den Schulbüchern einiger Kinder hängen. Denjenigen, die noch keine Schutzumschläge dafür haben, schreibt sie eine Notiz für ihre Eltern in ihre Hausaufgabenhefte.

Schlag auf Schlag geht es weiter: Birgit Penses Schule soll ab dem Sommer voraussichtlich zwei zusätzliche Klassen aufnehmen. So genannte Busklassen, weil die Schüler aus einem anderen Wohngebiet anreisen werden, wo die Schulen voll sind. "Da müssen wir aber unsere Räume stutzen, oder?", will Sekretärin Gitta Weiß wissen. Birgit Pense überlegt, wie die zusätzlichen Kinder in ihr Gebäude passen sollen: "Wir müssen unsere Räume zusammenlegen."

Viele Kinder in der Marzahner Falken-Grundschule haben Schwierigkeiten - zu Hause, beim Lernen und in ihrem Verhalten. Die Schulleiterin nennt die Beispiele zweier Viertklässler aus ihrem Englischunterricht: "Der eine war 14 Tage in einer anderen Schule, weil er sich nicht hier einbringen möchte. Ein anderer ist überhaupt noch nie da gewesen."

Andere Kinder dagegen wissen schon viel. Ein groß gewachsenes Mädchen aus der vierten Klasse ist sogar so weit, dass sie im Sommer an ein Gymnasium wechseln möchte. Dieses Mädchen unterrichtet die Schulleiterin zusammen mit anderen in einer kleineren Gruppe. So will sie die Begabten fördern. Zu einem Buchstabenrätsel sollen die Schüler Lösungen finden. "Sleigh", "apple" und "candle" nennen die Viertklässler und schreiben die Wörter an das Smartboard.

Kinder zu fördern, die gerne lernen, macht Birgit Pense sichtlich Spaß. Doch jetzt steht ein unerfreulicher Termin im Schulleiter-Büro an. Birgit Pense muss mit Sozialarbeiterin Maren Bächle über ein Kind sprechen, das länger nicht in der Schule war. Birgit Pense rechnet nach: "Sie hat 22 Fehltage und davon schon fünf unentschuldigte."

Die Schulleiterin und die Sozialarbeiterin einigen sich darauf, mit der Mutter des Kindes noch in diesem Monat ein Gespräch zu führen. Wenn diese nicht reagiert, soll es einen Hausbesuch der Sozialarbeiterin geben. Birgit Pense trägt das in ihre Liste ein. Diese ist lang. Denn in ihren 14 Grundschulklassen sind insgesamt 18 Kinder, die schon geschwänzt haben. Viele von ihnen haben Eltern mit Schwierigkeiten im Alltag, weil sie arbeitslos sind und einen Job suchen müssen oder psychische Probleme haben.