Zwei Rettungsschiffe deutscher Hilfsorganisationen mit insgesamt 49 Migranten an Bord dürfen nach langem Warten in Malta anlegen. Die geretteten Migranten würden anschließend auf acht EU-Mitgliedsstaaten verteilt, erklärte der maltesische Premierminister Muscat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Das war Bedingung für sein Einlenken.

Ein Schiff der Berliner Organisation "Sea-Watch" mit 32 Migranten an Bord und ein weiteres Schiff mit 17 Geretteten wurden zuvor zwei Wochen lang auf dem Mittelmeer blockiert. Die Schiffe durften keinen Hafen anlaufen, bis das Schicksal der Migranten nicht geklärt ist.

Die Rettungsorganisation "Sea Watch" äußerte in einer ersten Reaktion Erleichterung und Dank an alle Unterstützer: "Die EU lässt ihre 49 Geiseln frei. Nach 19 Tagen auf See haben unsere Gäste endlich einen sicheren Hafen", schrieb die Organisation bei Twitter und bezeichnete das lange Ausharren-Müssen auf See als "ein Zeugnis staatlichen Versagens".