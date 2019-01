Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin wird ihre Wohnungsbauziele für diese Legislaturperiode verfehlen. Das hat Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) am Donnerstag mitgeteilt.

Kritik kommt von der Opposition. Christian Gräff, Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU-Fraktion Berlin, teilte mit: "Es gleicht einem Offenbarungseid, wenn Nicht-Bausenatorin Lompscher heute zugeben muss, die geplanten Wohnungsbauzahlen in dieser Wahlperiode nicht mehr erreichen zu können. Lompscher hat sich völlig verzettelt und die falschen Prioritäten gesetzt.

Es sei Zeit für eine Wende in der Wohnungsbaupolitik, heißt es weiter. Entsprechend legt die CDU Lompscher nahe, von ihrem Amt zurückzutreten und den Weg für schnelleren Neubau freizumachen. "Weder mit ihren Enteignungsfantastereien, noch mit dem Vorkaufsrecht trägt Lompscher zur Entspannung in der Mietenkrise bei", so Gräff.

Ähnlich kritisch äußerte sich Stefan Förster, Sprecher für Bauen und Wohnen der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus: "Jetzt gibt Bauverhinderungssenatorin Lompscher endlich zu, was seit langer Zeit absehbar ist: Der Senat hat weder den Wunsch noch den Willen, beim Neubau in die Gänge zu kommen. Stattdessen werden Ausreden formuliert, ellenlange Bürgerbeteiligungsprozesse simuliert und die private Immobilienwirtschaft aus der Stadt vertrieben. Am Ende wird auch die Latte von 25.000 Wohnungen gerissen."

Die Senatorin steht aber auch innerhalb der Koalition in der Kritik. Vor allem SPD-Politiker werfen ihr vor, den Wohnungsbau nicht genug voranzutreiben.