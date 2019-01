Rot-Rot-Grün in Berlin

Die konkreten Themen, zu denen sich der Regierungschef äußern will, wurden vorab nicht genannt. Die rot-rot-grüne Koalition treiben in der Hauptstadt momentan unter anderem diese Themen um: Verwaltungsmodernisierung, Wohnungsbau und Verkehrswende.

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), gibt einen Ausblick auf die politische Agenda 2019. Es ist am Freitag (10 Uhr) sein erster großer politischer Aufschlag im neuen Jahr.

Zuletzt zog Müller in seiner Neujahrsansprache eine positive Bilanz auf das vergangene Jahr. Die Wirtschaft wachse überdurchschnittlich, den Status als Gründungsmetropole habe man verteidigt und Berlin sei "Spitzenadresse für Wissenschaft und Forschung".

Allerdings gebe es auch Probleme, räumte Müller ein. So zeigten sich in der stetig wachsenden Stadt Mängel und Engpässe. Hierbei erwähnte er etwa das ausbau- und erneuerungsbedürftige ÖPNV-Netz, die langen Wartezeiten in Bürgerämtern und das dort fehlende Personal sowie mangelnde Kita-Plätze und Lehrer.

Im Jahr 2018 hatte Müller intensiv für seine Idee eines "solidarischen Grundeinkommens" geworben. Langzeitarbeitslose sollen nach Tarif bezahlte Jobs zum Beispiel als S-Bahn-Begleitung, Haushaltshilfe oder Integrationslotsen übernehmen statt Hartz IV zu beziehen. 2019 soll das erstmals in Berlin getestet werden.