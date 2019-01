Diese Haltung sieht eine Initiative an der Hochschule sehr kritisch. Der Name Beuth steht für sie nicht mehr allein für lobenswerten Fortschritt in Bildung, Technik und Gewerbe, sondern auch für Feindseligkeit und Intoleranz gegenüber Menschen jüdischer Herkunft. Die Initiative stieß deshalb eine Debatte zur Umbenennung der staatlichen Fachhochschule an, die sich erst vor rund zehn Jahren nach Beuth benannt hatte.

Über eine Umbenennung kann nur die Akademische Versammlung entscheiden, in der Lehrende, Studierende und Beschäftigte vertreten sind.