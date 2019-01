Symbolbild: dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 23.01.2019 | Kirsten Buchmann | Bild: Symbolbild: dpa/Patrick Pleul

Mehr Lehrer, mehr Fortbildungen, mehr Stunden - Berlins Grundschüler sollen besser lesen und rechnen lernen

23.01.19 | 17:36 Uhr

Berliner Schüler sollen in Deutsch und Mathe besser werden - dafür hat die Bildungssenatorin dutzende Maßnahmen präsentiert. Zum Beispiel sollen Grundschüler eine Stunde länger lernen. Außerdem prüft der Senat, Lehrer in Berlin wieder zu verbeamten.

Schüler in Berlin sollen besser werden - vor allem in den Fächern Deutsch und Mathe, in denen sie zuletzt in bundesweiten Vergleichstests relativ schlecht abschnitten. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat dazu am Mittwoch zahlreiche Maßnahmen vorgestellt. Dazu gehört, dass Grundschüler eine zusätzliche Deutschstunde pro Woche erhalten. Die Gesamtzahl der Wochenstunden steigt damit auf sieben (Klasse 1) beziehungsweise acht (Klassen 2-4). Ziel sei es, den Schülern flüssiges Lesen und damit auch ein besseres Textverständnis beizubringen, sagte Scheeres. In einem ersten Schritt sollen dazu 90, perspektivisch bis zu 200 zusätzliche Lehrer eingestellt werden. Im Bereich Mathematik will Scheeres mehr Fortbildungen für Lehrer und neue Unterrichtsmaterialien. In Berlin herrscht seit einigen Jahren ein großer Mangel an Lehrkräften. Die Senatorin sieht dennoch Ressourcen für diese Aufstockung des Lehrpersonals: unter ehemaligen Willkommensklassen-Lehrern, die vor allem Kinder von Flüchtlingen in Deutsch unterrichten. Wenn die Schüler die deutsche Sprache ausreichend beherrschten, um in Regelklassen zu wechseln, würden diese Lehrkräfte verfügbar, so Scheeres.

Berliner Schüler vergleichsweise schlecht

Die Senatorin kündigte außerdem jährliche verbindliche "Sachstandstests" an. Die Schüler müssen dann - nach Brandenburger Vorbild - eine Art Fragebogen ausfüllen, um ihr jeweiliges Niveau in Deutsch und Mathe festzustellen. Auf dieser Grundlage soll der individuelle Förderbedarf festgelegt werden. Geplant sind darüber hinaus Verträge zwischen Schulaufsicht und Schulen, um mehr Verbindlichkeit bei den Lerninhalten zu erreichen. Hintergrund der "Qualitätsoffensive" sind schlechte Ergebnisse Berliner Grundschüler in bundesweiten Vergleichstests - obwohl Berlin Scheeres zufolge im Ländervergleich das meiste Geld pro Schüler ausgibt. So ergab der sogenannte Vera-Test, ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Bundesländer, dass rund die Hälfte der Berliner Teilnehmer der dritten Klassenstufe bei der Rechtschreibung nicht einmal die Mindestanforderungen erfüllt. Beim Lesen war es ebenso wie in Mathematik rund ein Drittel.

Scheeres: besondere Herausforderung in Berlin

Die Defizite machen sich offenbar bis zum Ende der Schulzeit bemerkbar: So erreichten sieben Prozent der Berliner Schulabgänger im vergangenen Jahr nach der 10. Klasse keinen Abschluss. An den Gymnasien erwarben zwar alle Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 10 einen Abschluss, an den Integrierten Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen hingegen gelang das 13 Prozent nicht (2017: 10 Prozent). "Diese Lernergebnisse stellen uns nicht zufrieden", sagte Scheeres. "Wir müssen da ran." Es sei in den letzten Jahren bereits viel getan worden, um die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Der hohe Anteil von Kindern aus armen Familien oder aus Familien mit ausländischem Hintergrund sei jedoch eine besondere Herausforderung.

"Respekt-Teams" für Problemschulen

Scheeres' Paket für mehr Schulqualität sieht insgesamt 39 Maßnahmen vor. Dazu zählen auch neue Ansätze für ganztägiges oder jahrgangsübergreifendes Lernen oder Maßnahmen für ein besseres Schulklima. So sollen künftig an Problemschulen mit viel Gewalt, religiösen Konflikten oder vielen Schulschwänzern "Respekt-Teams" aus Sozialarbeitern zum Einsatz kommen. Das Paket umfasst zudem mehr Qualifizierungsmaßnahmen. Diese sollen besonders Quereinsteigern - also Lehrkräften ohne pädagogisches Studium - zugutekommen. Sie sollen damit die Voraussetzungen für ein berufsbegleitendes Referendariat erhalten und voll ausgebildete Lehrer werden können. Quereinsteiger haben wegen des Lehrermangels inzwischen einen Anteil von fünf Prozent an den Lehrern - und die Tendenz ist steigend.

Harsche Kritik von Opposition und Unternehmern

Die Oppositionsparteien CDU, AfD und FDP übten harsche Kritik an der "Qualitätsoffensive" und Scheeres' Agieren als Bildungssenatorin im Allgemeinen. Sie mache zu wenig für mehr Qualität des Unterrichts und gegen den Lehrermangel. Die CDU-Bildungspolitikerin Hildegard Bentele sieht die Zeit gekommen für einen Rücktritt der Senatorin: "Wie lange darf Scheeres noch auf Kosten der Berliner Schüler improvisieren?" Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) begrüßten hingegen, dass Scheeres Schulqualität und Lernergebnisse verbessern will. "Hier gibt es viel zu tun - immer häufiger bemängeln Unternehmen, dass Bewerbern in Berlin Schlüsselqualifikationen fehlen", so Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck. "Deshalb ist es richtig, an der Sprach- und der Rechenkompetenz anzusetzen."

Senat prüft Rückkehr zur Verbeamtung

In Berlin werden wegen der wachsenden Stadt und Abgängen aus Alters- und anderen Gründen jährlich 2.500 bis 3.000 neue Lehrer gebraucht. Die sind jedoch schwer zu finden. Bundesländer, die Lehrer verbeamten, sind eine Konkurrenz für Berlin, das die Verbeamtung von Lehrern 2004 abgeschafft hat. Berlin sei derzeit das einzige Bundesland, das Lehrer nicht verbeamtet, sagte Scheeres. Inzwischen gibt es Überlegungen, das zurückzudrehen: Der Berliner Senat prüfe "ergebnisoffen", ob das Instrument auch für Berlin in Frage komme, so Scheeres dazu. Laut aktuellen Zahlen der Bildungsverwaltung haben im vergangenen Schuljahr 522 Berliner Lehrer gekündigt oder sich in ein anderes Bundesland versetzen lassen. Die CDU fordert die Rückkehr zur Lehrer-Verbeamtung schon seit Längerem. Die Lehrer-Gewerkschaft GEW sieht eine Rückkehr zur Verbeamtung indes kritisch: Sie ändere nichts an schlechten Arbeitsbedingungen und Überlastung, unter denen Lehrer litten. Linken-Haushaltspolitiker Stefan Zillich warnte vor höheren Kosten und neuen Ungerechtigkeiten: Viele der in den vergangenen Jahren angestellten Lehrer könnten nachträglich nicht mehr verbeamtet werden, etwa weil sie über der Altersgrenze liegen, sagte er.