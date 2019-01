rbb Audio: Inforadio | 21.01.2019 | Nina Amin/Sylvia Tiegs | Bild: rbb

Wiederholte Angriffe auf Rettungskräfte - Geisel plant Böllerverbot für einige Berliner Stadtteile

21.01.19 | 05:00 Uhr

Weil in Berlin immer wieder Rettungskräfte in der Silvesternacht angegriffen werden, will Innensenator Geisel jetzt ein Böllerverbot verhängen - zunächst in zwei Kiezen. Als Rechtsgrundlage nennt er das Polizeigesetz des Landes Berlin.

Berlins Innensenator Andreas Geisel will das Böllern zu Silvester in einigen Stadtteilen verbieten. Grund sind Angriffe auf Rettungskräfte und Polizei sowie regelrechte Straßenschlachten in den vergangenen Jahren.



Schöneberg-Nord und Herrmannplatz im Visier

Zum nächsten Jahreswechsel soll deshalb das Böllern im Steinmetzkiez in Schöneberg mit der Pallasstraße sowie rund um den Herrmannplatz in Neukölln verboten werden. "An diesen Orten verabreden sich Menschen, Straßenschlachten miteinander auszufechten, und es gibt massive Angriffe auf Feuerwehrleute und Polizisten. Wir hatten 40 verletzte Kolleginnen und Kollegen an diesem Silvester", sagte Geisel dem rbb. Außerdem hat die Polizei nach Angaben des Senators weitere Brennpunkte im Blick, an denen das Böllern in der Vergangenheit ausartete. Dazu zählen der Alexanderplatz (Mitte), die Schönhauser Allee/Ecke Eberswalder Straße (Prenzlauer Berg), Südstern und Kottbuser Tor (beide Kreuzberg) sowie die Gropiusstadt (Neukölln). "Hier wird die Polizei im Vorfeld präventiv tätig sein", kündigte Geisel an. Dazu sollen Beamte etwa von Haus zu Haus gehen, um Leute auf die Problematik und mögliche strafrechtliche Folgen von Böllerangriffen hinzuweisen. In der Silvesternacht selbst sollen Einsatzkräfte die fraglichen Areale "besonders im Auge" behalten.

Bundesratsinitiative geplant

Böllerverbote gibt es in unterschiedlichem Umfang bereits in einer Reihe deutscher Städte. Im Hinblick auf Berlin sprach der Innensenator von einem maßvollen Vorgehen. Er sei entschlossen, die Zustände der vergangenen Jahre nicht mehr hinzunehmen. Es solle aber auch kein flächendeckendes Böllerverbot geben, denn: "Es gab keinesfalls in der ganzen Stadt bürgerkriegsähnliche Zustände." In den genannten Verbotszonen soll die Polizei konsequent gegen Verstöße auf der Straße vorgehen und Täter dingfest machen. Das Böllerverbot gilt voraussichtlich vom 31. Dezember 18 Uhr bis 1. Januar um 6 Uhr. Betroffen sind alle Arten von Feuerwerkskörpern, selbst ungefährliche Knallerbsen. Verstöße werden in der Regel als Ordnungswidrigkeit geahndet, bei Angriffen auf Menschen geht es um Körperverletzung und Landfriedensbruch. Rechtsgrundlage ist nach Angaben des Senators das Polizeigesetz des Landes Berlin. Das Verbot fußt auf den konkreten Erfahrungen in den fraglichen Kiezen. Um ein Böllerverbot etwa wegen Lärms oder hoher Feinstaubbelastung durchzusetzen, müssten laut Geisel Bundesgesetze geändert werden. Hierzu wolle Berlin eine Bundesratsinitiative starten. Am Montag will Geisel den Innenausschuss im Abgeordnetenhaus über die Pläne informieren. Am Sonntag hatten sich bereits die SPD-Abgeordneten auf ihrer Klausurtagung in Rostock-Warnemünde damit beschäftigt.