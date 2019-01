Die Volksinitiative "Brandenburg braucht Tegel" zur Offenhaltung des Flughafens Tegel kurz vor dem Ende der Sammelfrist erst knapp die Hälfte der nötigen Unterschriften zusammen.

Der bisherige Vorsitzende und FDP-Politiker Lars Lindemann sagte, es sei erheblich schwieriger, in Brandenburg Stimmen für den Tegel-Erhalt zu sammeln. In Berlin habe es zwei Lager gegeben, eines für den Erhalt des Flughafens, eines dagegen. "In Brandenburg hat man noch ein drittes", so Lindemann: "Das 'Ist-mir-egal'-Lager."

Eigentlich sollten bis zu den Sommerferien 2018 die nötigen 20.000 Stimmen gesammelt sein. Bis März ist noch Zeit und der neue Vorsitzende der Initiative, Peter Vida, ist optimistisch, das Ziel erreichen zu können. Vida, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, hatte erst vor kurzem in Rekordzeit eine Volksinitiative gegen Straßenausbaubeiträge eingereicht.