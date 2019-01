PA Wire Audio: Inforadio | 21.01.2019 | Amelie Ernst | Bild: PA Wire

Brandenburg und der Brexit - "Wie ein Schwert, das jeden Moment fällt"

22.01.19 | 06:15 Uhr

Sechs Tage hatte das Parlament Theresa May Zeit gegeben, um einen Plan B für den Brexit vorzulegen. Doch Greifbares legte sie am Montag nicht vor. Und so fragen sich auch die in Brandenburg lebenden Briten, wie es weitergehen wird: Deal or No Deal? Von Amelie Ernst

Verunsicherung – dieses eine Gefühl verbindet im Moment all diejenigen, die in Brandenburg vom Brexit betroffen wären. Die einen mehr, die anderen weniger. Rachel Marriott arbeitet seit sieben Jahren als Kita-Erzieherin in Potsdam und Berlin und hat sich im vergangenen Jahr einbürgern lassen – sicherheitshalber. Als eine von über 700 Briten in Berlin und Brandenburg.

Auch Familienkontakte könnten leiden

"Man geht dahin, man baut ein Leben auf. Und plötzlich steht dieses Leben in Frage, unter Druck. Wie ein Schwert, das jeden Moment fallen könnte." Am meisten ärgert sich die 31-Jährige über die Politiker, die ihren britischen Landsleuten vor dem Referendum eingeredet hätten, die EU sei nur störend und bürokratisch. Dabei habe die EU Großbritannien beispielsweise in Sachen Arbeitszeit oder Gesundheitsvorsorge auch viel Gutes gebracht.

"Wir heiraten dieses Jahr, und das hat dann zur Folge, dass es sich meine Familie bei einem ungeregelten Brexit nicht mehr leisten kann, hierher zu reisen. Oder dass es besondere Kosten gibt, um überhaupt hierher zu kommen." Verunsicherung – das ist auch das Gefühl, das Mario Tobias, der Hauptgeschäftsführer der Potsdamer Industrie- und Handelskammer, von seinen Mitgliedsfirmen gespiegelt bekommt. Doch es fehle an Fakten, so dass die Kammer den Firmen nur wenig helfen könne. Normalerweise lasse die Verunsicherung nach, je mehr man über ein Thema wisse. "Aber beim Brexit ist es so, dass die Verunsicherung von einem Tag zum nächsten steigt."

Handelsvolumen liegt bei einer halben Milliarde Euro

Die Firmen müssten jedenfalls mit einem harten Brexit rechnen und ihre Lieferketten überprüfen. Manchmal sei das nur ein kleines Dichtungsventil in irgendeiner großen Anlage. Aber wenn das demnächst am Kanal stehe "wegen irgendwelcher Zollformalitäten", müssten sich die Unternehmen darauf vorbereiten. Immerhin auf eine knappe halbe Milliarde Euro beläuft sich das Handelsvolumen der Brandenburger Unternehmen mit Großbritannien; das Land zähle zu den zehn wichtigsten Handelspartnern, sagt Tobias. Zwangsläufig hätten sich viele Firmen schon nach Alternativen umgesehen - für die Zulieferung, aber auch für den Absatz ihrer Produkte.

"Das betrifft vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Familienunternehmen – so ist die Brandenburger Wirtschaft strukturiert. Und für die ist es natürlich ungleich schwerer, weil sie keine großen Rechtsabteilungen haben, keine großen Alternativen – dort dann sich vorzubereiten, was passiert wenn. Kann ich meine Zulieferteile vielleicht auch von woanders herbekommen."

Brandenburger Europapolitiker befürchtet Zollspirale

CDU-Politiker Christian Ehler sitzt für Brandenburg im Europaparlament und ist dort Koordinator im Industrieausschuss. Neue Zölle zwischen Deutschland und Großbritannien wären für ihn eines der größten Probleme nach dem Brexit. Das hätte für eine Firma, die in Deutschland produziert, aber nach England liefert, zur Folge, dass sich ihre Produkte wesentlich verteuern würden. "Aber es ist nicht nur das Endprodukt, was teurer würde", sagte Ehler, "sondern wir haben ja Produkte, die in England eine Vorproduktion haben, und dann nach Deutschland kommen. Dann werden Teile wieder von Deutschland nach England geliefert. Und das wäre jedes Mal wieder Zöllen unterworfen." Neue Zölle, neue Visa, neue Kosten - nicht nur die Brandenburger Wirtschaft hofft, dass zumindest der harte Brexit doch noch abgewendet werden kann.