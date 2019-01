Geplant ist eine Sonderabgabe von 10.000 Euro für jede neue Anlage. Mit diesem "Windkraft-Euro" sollen die Gemeinden Dorffeste und kulturelle Veranstaltungen finanzieren oder in die Infrastruktur investieren. Auch die oppositionelle CDU will die Gemeinden an den Erträgen beteiligen. SPD und Linke wollen den Antrag bei der nächsten Plenarsitzung des Landtags einbringen.

Die Regierungsfraktionen in Brandenburg, SPD und Linke, wollen die Kommunen an den Erträgen von Windrad-Betreibern beteiligen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben sie am Dienstag vorgelegt. Damit wollen sie mehr Akzeptanz von Windrädern bewirken. Wenn neue Windräder gebaut werden, sollen die Gemeinden, in denen sie stehen, dafür künftig Geld von den Betreibern bekommen.

Die CDU will in ihrem Antrag die Sonderabgabe für die Kommunen an die Höhe und Leistungsfähigkeit der Windräder knüpfen. Beim Aufbau einer neuen Anlage soll eine Einmalzahlung und dann jährliche Zahlungen fällig werden, erläuterte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Redmann. "Da auch SPD und Linke ein Konzept für eine Abgabe vorgestellt haben, bin ich zuversichtlich, dass wir in den Ausschüssen eine Lösung finden werden", meinte er.

Die Freien Wähler wiesen hingegen auf finanzielle Risiken für das Land oder die Grundstückseigentümer hin, wenn ausgediente Windkraftanlagen zurückgebaut werden müssen. Es gebe erst seit 2004 festgeschriebene Rückbauverpflichtungen für die Investoren, sagte der Landtagsabgeordnete Péter Vida (BVB/Freie Wähler). "Selbst in diesen Fällen gibt es keine Sicherheit, dass die Verpflichtungen greifen, weil Besitzverhältnisse wechselten oder Betreiber in Insolvenz gingen." Da nach 20 Jahren die öffentliche Förderung auslaufe, stehe der Rückbau bei vielen großen Anlagen an. Wenn kein Betreiber haftbar gemacht werden könne, könnten die Kosten dem Landeshaushalt zur Last fallen, warnte Vida. Mit einem Antrag für die kommende Landtagssitzung will Vida erreichen, dass die Behörden alle Windräder erfassen und jeweils die Frage klären, ob eine Rückbauverpflichtung des Betreibers greift.