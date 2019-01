Der Innenausschuss des Brandenburger Landtags hat sich in einer fünfstündigen Debatte erneut mit dem geplanten neuen Polizeigesetz befasst.

In einer Anhörung übten Experten von Polizei und Justiz Kritik am Gesetzentwurf und forderten Nachbesserungen. So müssten bei der geplanten Schleierfahndung in der Grenzregion zu Polen zuvor konkrete Fahndungsziele feststehen, betonte unter anderen Berlins Ex-Polizeipräsident Kandt.