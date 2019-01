Dazu sagte Ludwig am Montag im Justizausschuss des Landtags, nach den ihm vorliegenden Daten "kann es nicht an einer Personalunterausstattung liegen". Möglicherweise seien einzelne Personen überlastet, aber für eine Unterausstattung des Gerichts gebe es keinen Indikator.

Die CDU hatte nach der Entlassung von Schneider kritisiert, die durchschnittliche Verfahrensdauer am Potsdamer Landgericht habe sich seit 2013 verdoppelt. Die jüngsten Neueinstellungen kämen zu spät. Ludwig erklärte in einer Mitteilung, zwar träfe es zu, dass die personelle Situation in den letzten Jahren angespannt gewesen sei. Mit dem Haushalt 2019/2020 sei es jedoch gelungen, eine Wende herbeizuführen.

Nach Angaben des Justizministeriums befanden sich am 31. Dezember 2018 in Brandenburg 66 Personen länger als sechs Monate in Untersuchungshaft. Zwei Drittel von ihnen seine bereits in erster Instanz verurteilt und hätten Revision oder Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Die Dauer der Untersuchungshaft darf sechs Monate nur überschreiten, wenn die Ermittlungen besonders schwierig oder umfangreich sind, wie das Ministerium weiter mitteilte. Beginne die Hauptverhandlung vor Ablauf der sechs Monate, ruhe die Frist bis zur Verkündung des Urteils.

Der Revisionsprozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter von Nauen wird vor dem Landgericht Potsdam weitergeführt. Der frühere NPD-Politiker verlangt nun Schadenersatz für seine Zeit in der Untersuchungshaft. Der wegen Mordes an seiner Ehefrau verurteilte Stahnsdorfer sitzt mittlerweile wieder in Haft.